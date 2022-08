Milano, 8 agosto 2022 – Harley-Davidson svela oggi le nuove livree Apex Factory Custom Paint disponibili per una selezione di modelli della gamma Harley-Davidson® Grand American Touring.

Il nuovo e dinamico schema di verniciatura debutterà all’annuale Sturgis Motorcycle Rally. La grafica Apex Factory Custom Paint si ispira alla lunga storia di competizioni di successo di Harley-Davidson, il brand motociclistico più iconico del mondo. Un’eredità di competizioni avviata più di un secolo fa con hill-climb, enduro e flat track che continua ancora oggi con il team ufficiale Harley-Davidson® Screamin’ Eagle® a difendere il titolo conquistato nel campionato MotoAmerica King of the Baggers 2021.

“Apex Factory Custom Paint offre ai motociclisti l’opportunità di esprimere il brivido della velocità e delle competizioni sulla carrozzeria della loro moto”, ha affermato Brad Richards, Vice President of Design and Creative Director – Motorcycles. “Questo schema di verniciatura comunica velocità e slancio in avanti con linee e colori ispirati alle moto da competizione Harley-Davidson®.”

Lo schema di verniciatura Apex presenta un disegno sul serbatoio del carburante che richiama la sagoma del serbatoio della leggendaria moto da corsa Flat Track Harley-Davidson® XR750. Sui modelli con carenatura, la grafica prosegue per allinearsi a quella del serbatoio con un angolo che suggerisce la velocità. Le linee sul parafango anteriore si collegano visivamente a quelle sulle coperture laterali e sulle borse laterali, creando un effetto fluido. Se vista di profilo, la moto sembra essere in movimento.

La combinazione di colori inizia con una base di vernice Vivid Black. Seguono dettagli Gauntlet Grey circondati da una striscia Jet Fire Orange, il colore originale applicato ai modelli da competizione XR750. Ogni elemento è progettato con ombreggiature e un sottile motivo Bar & Shield sfumato. Questo effetto è stato ispirato dalla grafica a scacchi in dissolvenza presente sulle moto da corsa dell’Harley-Davidson Factory Team. La vernice trasparente viene applicata come strato finale. La Apex Factory Custom Paint viene applicata internamente presso l’Harley-Davidson York Vehicle Assembly e Harley-Davidson Tomahawk Operations.

Apex Factory Custom Paint sarà disponibile a livello mondiale come opzione di serie per nove modelli Harley-Davidson della gamma Grand American Touring 2022:

Road King® Special

Street Glide® Special (versione cromata e black)

Ultra Limited (versione cromata e black)

Road Glide® Limited (versione cromata e black)

Road Glide® Special (versione cromata e black)

Harley-Davidson® Genuine Motor Parts & Accessories offriranno portapacchi Tour-Pak® e parafanghi anteriori custom verniciati Apex Factory Custom Paint. Questo consentirà ai motociclisti di personalizzare ulteriormente la propria moto con livrea Apex Factory Custom Paint.

Rivolgiti al concessionario autorizzato Harley-Davidson® più vicino a te per scoprire i dettagli su modelli e accessori Apex Factory Custom Paint.