Come vedere Juventus-Verona Streaming in italiano Gratis Video: Vlahovic vs Kalinic

Come vedere Juventus-Verona Streming Gratis senza Rojadirecta in italiano. La Vecchia Signora, rinforzata dagli acquisti di Vlahovic e Zakaria nel mercato d’inverno, riceve allo Stadium il Verona dell’ex Igor Tudor, calciatore bianconero dal 1998 al 2007 e vice-Pirlo l’anno scorso. La partita Juventus-Verona valida per la 24a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 6 febbraio 2022.

Come ci ricorda la Gazzetta dello Sport, nei trenta precedenti tra Juve e Verona nel massimo campionato italiano giocati in casa della Juve, l’Hellas non ha mai trovato la vittoria: il bilancio recita infatti 25 successi bianconeri e 5 pareggi. Nella gara d’andata al Bentegodi, invece, la formazione scaligera si è imposta 2-1 e, più in generale, è imbattuta da 4 gare contro i piemontesi. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Verona streaming diretta tv.

Juventus-Verona probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Juventus (4-3-3): Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, De Sciglio; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata. Allenatore: Allegri.

A disposizione in panchina: Pinsoglio, Perin, Rugani, Bonucci, Luca Pellegrini, McKennie, Aké, Cuadrado, Kaio Jorge, Kean.

Indisponibili: Chiesa, Alex Sandro, Bernardeschi.

Squalificati: Locatelli. Diffidati: Danilo, Bernardeschi.

Verona (3-4-2-1): Montipò; Casale, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Kalinic. Allenatore: Tudor.

A disposizione in panchina: Pandur, A Berardi, Sutalo, Coppola, Depaoli, Bessa, Tameze, Cancellieri, Praszelik, Retsos, Lasagna.

Indisponibili: Dawidowicz, Frabotta, Hongla.

Squalificati: Simeone.

Diffidati: Casale, Faraoni, Gunter, Veloso.

Arbitro: Massimi di Termoli. Assistenti: Cipressa e Fiore. IV uomo: Baroni. Var: Doveri. Avar: Di Vuolo.

Juventus-Verona Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Juventus-Verona con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

La telecronaca di Juventus-Verona su DAZN è affidata a Ricky Buscaglia col commento tecnico di Massimo Ambrosini. Dopo il fischio finale del match, gli highlights e l’evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Dove vedere Juventus-Verona Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV. Ecco perchè non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Verona streaming.

Juventus-Verona streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione sul proprio personal computer o notebook e sui dispositivi mobili quali smartphone, tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Nel primo caso sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma, nel secondo, invece, occorrerà scaricare prima la app per sistemi iOS e Android, e successivamente avviarla e selezionare la partita dal palinsesto.

Juventus-Verona Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.

Collegandovi sui rispettivi account Twitter delle due squadre, avrai la possibilità di seguire gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita Juventus-Verona, con la descrizione dei goal, degli eventi e delle azioni più pericolose prodotte dalle due formazioni.