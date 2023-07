Mistero sulla roccia nera scoperta in Marocco tornata sulla Terra dopo un Viaggio nello Spazio

Geofisici hanno suggerito che un meteorite chiamato NWA 13188, scoperto in Marocco nel 2018, potrebbe essere originario della Terra e aver effettuato un viaggio nello spazio prima di tornare al nostro pianeta. Gli scienziati hanno osservato che molte caratteristiche del meteorite e la sua composizione chimica sono simili a quelle delle rocce vulcaniche terrestri. Le concentrazioni di alcuni isotopi chimici indicano l’esposizione ai raggi cosmici, suggerendo che il meteorite potrebbe essere rimasto in orbita per diverse decine di migliaia di anni. La crosta vetrificata del meteorite indica che si è fuso durante l’ingresso nell’atmosfera terrestre. Tuttavia, non tutti gli esperti sono d’accordo con questa ipotesi e sottolineano che mancano prove concrete.

Scopriamo insieme tutti i dettagli su questa affascinante notizia

Geofisici hanno suggerito che una pietra scura scoperta in Marocco nel 2018 potrebbe aver lasciato la Terra per trascorrere un periodo significativo nello spazio e poi ritornare al nostro pianeta. Questa pietra, con una massa di oltre 600 grammi, ufficialmente chiamata “Africa del Nordovest (NWA) 13188“, potrebbe essere il primo meteorite conosciuto ad aver compiuto un viaggio nello spazio con origine e destinazione sulla Terra.

Argomenti a favore dell’ipotesi

Gli scienziati indicano tre argomenti fondamentali che supportano la loro ipotesi. In primo luogo, molte caratteristiche di NWA 13188 e la sua particolare composizione chimica indicano una somiglianza estrema con il tipo di rocce che si formano nei vulcani terrestri vicino alle placche tettoniche oceaniche.

Tuttavia, le concentrazioni di alcuni isotopi chimici possono essere spiegate solo dall’esposizione ai raggi cosmici dello spazio esterno. Ciò suggerisce che la pietra potrebbe essere stata esposta a questi raggi in orbita per diverse decine di migliaia di anni.

Inoltre, la sua “crosta di fusione” vetrificata suggerisce che potrebbe essersi fusa quando è entrata nell’atmosfera terrestre. Tutto ciò “esclude che NWA 13188 sia un meteorite ‘falso’ fatto dall’uomo”, ha affermato martedì Jérôme Gattacceca, geofisico del Centro Nazionale Francese per la Ricerca Scientifica, durante la conferenza di geochemica Goldschmidt in Francia. “Pertanto, riteniamo che NWA 13188 sia un meteorite lanciato dalla Terra e poi riaccumulato sulla sua superficie”, concludono gli autori dello studio.

Come è arrivata nello spazio?

I ricercatori non sanno ancora come questa roccia terrestre abbia potuto arrivare nello spazio, ma hanno indicato che potrebbe essere stata espulsa durante un’eruzione vulcanica abbastanza forte o lanciata in orbita a seguito dell’impatto con la Terra di un grande meteorite. Nel 1971, una roccia terrestre di 4 miliardi di anni, la più antica conosciuta dalla scienza, è stata trovata sulla Luna durante la missione Apollo 14. Si ritiene che sia stata lanciata lì dopo una collisione di asteroidi.

Il team di Gattacceca testerà l’ipotesi vulcanica misurando le concentrazioni di un isotopo di argon, poiché l’argon atmosferico contenuto in NWA 13188 dovrebbe essere particolarmente abbondante se la pietra ha avuto origine da un’eruzione terrestre giovane.

Obiezione alla proposta

Non tutti gli esperti sono convinti della proposta di Gattacceca e del suo team. “Quando si avanzano ipotesi straordinarie, è necessario avere prove straordinarie per sostenerle. Non sono ancora convinto”, ha commentato Philippe Claeys, geologo e scienziato planetario.

La mancanza di un cratere d’impatto correlato a questo meteorite e il fatto che lo stesso Gattacceca stima che dovrebbe avere una larghezza di circa 20 chilometri sono un punto a sfavore della sua stessa congettura. “Quando hai un cratere d’impatto così giovane, avresti una fusione d’impatto che è ancora ‘calda e fumante’, sarebbe molto difficile non notarla”, ha sottolineato Claeys.