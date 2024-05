Il 112 è diventato Numero Unico Europeo di Emergenza (Nue)

Da oggi, l’Italia ha un nuovo punto di riferimento per le emergenze: il Servizio 112. Questo sistema unifica le varie linee di emergenza sotto un unico numero, permettendo ai cittadini di richiedere urgentemente l’intervento delle forze dell’ordine, dei pompieri, dell’assistenza medica di emergenza 118 e del soccorso in mare con una sola chiamata. Si tratta di un passo importante nel migliorare l’efficacia e l’efficienza del sistema di emergenza nazionale.

Coordinamento e Filtraggio delle Chiamate

Il Servizio 112 non solo unifica le varie linee di emergenza, ma svolge anche un ruolo cruciale nel coordinare e filtrare le chiamate in arrivo. Circa il 40% delle chiamate di emergenza sono scherzi, errori o chiamate non pertinenti, e il Servizio 112 garantisce che solo le vere emergenze raggiungano le centrali operative. Questo aiuta a ottimizzare l’uso delle risorse e a garantire una risposta tempestiva alle situazioni di emergenza effettive.

Operatività 24/7 e Tecnologie Avanzate

La Centrale Unica di Risposta (CUr) 112 è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con operatori addestrati pronti a gestire ogni tipo di emergenza. Questi operatori utilizzano sofisticati software per determinare la posizione del chiamante, tradurre conversazioni in lingue straniere e inviare messaggi per persone sorde. Una volta identificata l’emergenza, la chiamata viene inoltrata al servizio competente in meno di un minuto, garantendo una risposta rapida ed efficace.

Accessibilità e Nuove Funzionalità

Il Servizio 112 è gratuito da qualsiasi telefono e accessibile anche senza SIM o credito telefonico, rendendolo facilmente accessibile a tutti i cittadini. Inoltre, è disponibile in diverse lingue e accessibile anche ai non udenti. L’introduzione dell’app gratuita “Where Are U” consente ai cittadini di inviare automaticamente dati di localizzazione e tipo di emergenza alla CUr 112 senza la necessità di una chiamata vocale, semplificando ulteriormente il processo di richiesta di soccorso.

Sinergia con la Centrale Operativa del 118

Il Servizio 112 lavora in sinergia con la centrale operativa del 118 per garantire una gestione efficiente delle emergenze sanitarie. Le chiamate di emergenza in Italia vengono gestite prima dalla CUr 112 e successivamente dalla centrale operativa del 118, garantendo una risposta coordinata e tempestiva. La centrale operativa del 118 rimane il punto di coordinamento sovraprovinciale per le emergenze sanitarie, assicurando una gestione completa delle fasi del soccorso fino all’arrivo sul luogo dell’evento.

Tutto per salvare più vite

Il Servizio 112 rappresenta un importante passo avanti nel migliorare l’assistenza di emergenza per i cittadini italiani. Grazie alla sua operatività 24/7, alle tecnologie avanzate e alla sinergia con altre centrali operative, il Servizio 112 garantisce una risposta tempestiva e coordinata a tutte le situazioni di emergenza. Questo nuovo sistema aiuterà a salvare vite e a garantire la sicurezza di tutti i cittadini italiani.