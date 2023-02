Regali San Valentino: la ricarica wireless di design per un regalo senza tempo

San Valentino è dietro l’angolo e non hai ancora deciso cosa regalare al/alla [email protected] partner, [email protected] o, perché no, a te [email protected]? Che tu sia single o in coppia poco importa. Einova ha pensato di dare un po’ di carica alla giornata dedicata all’amore!

Sin dalla fondazione nel 2012, il team dell’innovativo brand modenese di elettronica di consumo Einova ha progettato e brevettato prodotti, innovativi, dal design ricercato e con tecnologie che puntano a un’elevata efficienza energetica. Non perdere l’occasione di regalare una ricarica wireless di design firmata Einova.

Fino al 14 febbraio è attiva l’offerta del 30% sul prodotto più iconico dell’azienda: la Charging Stone, una base di ricarica comoda ed intuitiva. Ogni Stone è realizzata con una meticolosa attenzione ai dettagli, partendo dall’eccellenza della materia prima utilizzata: marmo o pietra, a seconda del modello. Con i suoi 10W di potenza e la sua tecnologia wireless certificata Qi estremamente veloce e performante, dona un tocco di eleganza alla propria ricarica quotidiana, adattandosi ad ogni stile.

Per chi vuole condividere la propria carica con partner o amici, invece, Einova suggerisce la Dual Charging Stones – una doppia base di ricarica wireless in autentico marmo naturale di colore bianco o nero che permette di caricare due smartphone o dispositivi Qi compatibili contemporaneamente. Dal design italiano e materiali pregiati e naturali, questa base di ricarica offre una ricarica estremamente veloce e totalmente sicura per la batteria del proprio telefono grazie alla tecnologia alla base sicura, eco e brevettata.