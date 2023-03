Tendenze Matrimoni e Unioni Civili 2022: ecco cosa cercano le coppie

Si parla nuovamente di amore e di organizzazione di matrimoni e unioni civili. Secondo le ultime statistiche Istat, nel 2022 i matrimoni sono aumentati del 4,8% rispetto all’anno precedente, con i matrimoni civili che registrano una crescita del 10,8%. Inoltre, le unioni civili hanno fatto registrare un aumento significativo del 32%.

Questi dati, sebbene parziali, dipingono un quadro positivo per il settore del wedding, che sta vivendo un momento di rinascita. Le coppie cercano di personalizzare le loro cerimonie e feste, coinvolgendosi direttamente nella loro organizzazione.

Le location per le cerimonie sono sempre più originali, come serre, vigneti, vecchi teatri, fattorie, spiagge e luoghi che hanno un significato speciale per la coppia. Anche gli allestimenti e i banchetti guardano alla sostenibilità, con una preferenza per i prodotti di stagione e a km 0.

Le partecipazioni possono essere digitali per ridurre l’utilizzo della carta, ma resta la preferenza per la carta artigianale e la carta naturale. Le bomboniere sono più spesso solide o fatte a mano dalla coppia stessa.

Il trend attuale è quello di abolire alcuni momenti che erano considerati standard, come le foto in posa alla fine della cerimonia. Si preferisce uno stile più naturale e spontaneo, in grado di catturare le emozioni di tutti i presenti.

Organizzare un matrimonio richiede un’attenzione particolare ai desideri degli sposi e all’armonia dell’intera giornata. Maria Squeo ha creato un programma dedicato alla progettazione e all’organizzazione delle nozze fai da te, perfetto per chi vuole organizzare il proprio matrimonio in modo autonomo e veloce, ma impeccabile.

Inoltre, Maria Squeo ha pubblicato un libro che illustra come orientarsi al meglio in tutti gli approcci possibili per progettare ed organizzare i matrimoni. Sul suo sito web è possibile consultare il blog con consigli su tendenze e novità nel mondo dei matrimoni.