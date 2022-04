Dove Vedere Cagliari-Juventus Streaming Gratis Online Video: Joao Pedro v Vlahovic

Cagliari-Juventus Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

Per la “Vecchia Signora” la sconfitta interna contro l’Inter (0-1) ha messo la parola fine su una serie di risultati utili consecutivi che andava avanti dalla lontana 15a giornata (11 vittorie e 5 pareggi). La Juventus in esterna con 27 gol realizzati e 17 subiti ha alzato bandiera bianca solamente in due occasioni, nelle restanti 13 gare ha fatto registrare 8 vittorie e 5 pareggi.

E’ proprio in trasferta che la Juve ha accumulato il gap con le prime della classe, avendo ottenuto fuori casa sette e sei punti in meno rispetto a Napoli e Milan, frutto essenzialmente del ko del Maradona a inizio campionato e di alcuni passi falsi come il pareggio di Venezia.

Tra i lati positivi prima di questa sfida contro il Cagliari, c’è il fatto che gli uomini di Massimiliano Allegri hanno un record quasi perfetto quando hanno affrontato le avversarie nelle ultime cinque posizioni in questa stagione di Serie A (6 vittorie, 1 pareggio).

Con una di quelle vittorie arrivata nella gara di andata (2-0), e la Juventus che ha vinto nove degli ultimi dieci scontri diretti qui disputati (1 sconfitta), la squadra ospite sarà la grande favorita, con solo Napoli ed Atalanta che hanno vinto più trasferte rispetto ai ‘Bianconeri’ in campionato finora quando erano favoriti dai bookmaker (8 vittoria, 3 pareggi, 1 sconfitta).

Cagliari-Juventus probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Max Allegri, convinto assertore della necessità di portare a casa punti, in un modo o nell’altro, per raggiungere i propri obiettivi. Il tecnico bianconero non ne ha mai fatto mistero, sia durante l’epoca d’oro degli scudetti consecutivi, sia nell’attuale stagione, che ha segnato il suo ritorno sulla panchina della Juventus e che vede la squadra staccata forse irrimediabilmente dal primo posto.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Rog, Marin, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Wakter Mazzarri. A disposizione in panchina: Aresti, Radunovic, Carboni, Lykogiannis, Zappa, Baselli, Pereiro, Obert, Keita, Ceter. Squalificati: Grassi.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Luca Pellegrini; Cuadrado, Zakaria, Arthur, Rabior; Dybala, Vlahovic. Allenatore: Max Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Alex Sandro, Chiellini, Rugani, Miretti, Bernardeschi, Kean. Squalificati: De Sciglio, Morata. Indisponibili: Aké, Chiesa, Kaio Jorge, Locatelli, McKennie.

Arbitro: Chiffi di Padova. Guardalinee: Giallatini e Preti. 4° Uomo: Santoro. VAR: Valeri. Assistente VAR: Bindoni.

Cagliari-Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Cagliari-Juventus con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

La telecronaca di Cagliari-Juventus su DAZN verrà raccontata La telecronaca sarà affidata a Edoardo Testoni, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Subito dopo il fischio finale si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

La partita Cagliari-Juventus sarà inoltre trasmessa in diretta tv da Sky sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del satellite), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Su Sky il telecronista sarà Maurizio Compagnoni, con Giancarlo Marocchi come seconda voce.

Juve: obiettivo 80 punti. L’asticella si alza fino agli 80 punti. La Juve li può raggiungere solo vincendo tutte e sette le partite che restano da qui a fine campionato. Perché questo obiettivo? Perché l’anno scorso Pirlo chiuse con 78 punti e Allegri è chiamato a migliorare quel punteggio.

Dove vedere Cagliari-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Alternative diverse da quelle ufficiali per vedere la Cagliari-Juventus Online? La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Con un pareggio e sei vittorie affiancherebbe soltanto il Maestro. Solo dettagli? Quello che conta è che ancora una volta la Juve si ritrova tagliata fuori dalla lotta scudetto. Dettagli che però il singolo allenatore tiene in considerazione. E Allegri vuole assolutamente superare la quota del suo predecessore.

Cagliari-Juventus streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it) e SkyGO, tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. A pagamento per tutti con l’opzione NOW TV, il servizio streaming on demand di Sky.

Cagliari-Juventus Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.