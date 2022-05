Dove Vedere FIORENTINA ROMA Streaming Gratis ROJADIRECTA Online Video: Saponara VS Abraham

Fiorentina-Roma Streming senza Rojadirecta: match che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come, dove e quando. La Fiorentina di mister Italiano è reduce da quattro sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia mentre la Roma ha raccolto 2 punti nelle ultime tre partite di campionato, anche per lo sforzo del doppio confronto con il Leicester, che è valso un’esaltante qualificazione alla finale di Conference League del 25 maggio. Statistica in evidenza: ci sono stati 59 calci d’angolo nell’arco delle ultime cinque partite ufficiali della Roma (media di 11,8 a partita).

Fiorentina-Roma probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Fiorentina (4-3-3): P Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Torreira, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Saponara. A disposizione in panchina: Dragowski, Rosati, Terzic, Nastasic, M Quarta, Bonaventura, Maleh, Callejon, Ikoné, Piatek, Munteanu, Kokorin. Allenatore: Italiano.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Cristante, Viña; Lo Pellegrini; Felix, Abraham. A disposizione in panchina: Fuzato, Spinazzola, Ibañez, Maitland-Niles, Oliveira, Zalewski, Diawara, Bove, El Sharaawy, Carles Perez, Zaniolo, Shomurodov. Allenatore: José Mourinho.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Guardalinee: Vecchi e Rocca. Quarto ufficiale: Sacchi. VAR: Banti. Assistente VARr: Santoro.

Fiorentina-Roma si disputerà la sera di lunedì 9 maggio 2022 nel palcoscenico dello Stadio Artemio Franchi di Firenze. Il fischio d’inizio della partita diretta dall’arbitro Guida di Torre Annunziata è previsto alle ore 20:45. La Roma non vince da tre partite di Serie A e non è mai arrivata a quattro di fila senza successi in questo campionato. I giallorossi inoltre potrebbero restare a secco di gol per due gare consecutive nel torneo per la prima volta dallo scorso dicembre, anche in quell’occasione la prima avvenne contro il Bologna.

