Dove Vedere Napoli-Fiorentina Streaming Gratis Rojadirecta Online Video

Napoli-Fiorentina Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

La Fiorentina è imbattuta da quattro partite (2 vittorie, 2 pareggi) e resta a breve distanza dalle prime sei posizioni. La vittoria per 1-0 domenica scorsa contro l’Empoli avrà fatto piacere al tecnico Vincenzo Italiano, che si era lamentato delle prestazioni della sua squadra nelle partite giocate sùbito dopo le pause stagionali, con la Fiorentina che ha perso le due partite precedenti con un punteggio complessivo di 7-0!

Napoli-Fiorentina probabili formazioni, non solo FantaCalcio

Solo Verona e Salernitana (0 ciascuna) hanno collezionato meno clean sheet in trasferta della Fiorentina (uno solo, a settembre contro l’Udinese) in questa Serie A: i Viola fuori casa subiscono gol da 11 partite di fila e potrebbero arrivare a 12 gare senza mantenere la porta inviolata fuori casa in uno stesso massimo campionato dal finale della stagione 2009/10 (13 in quel caso).

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Lorenzo Insigne; Allenatore Spalletti. Squalificati: Anguissa. Indisponibili: Di Lorenzo, Ounas, Petagna, Malcuit.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil. Allenatore Italiano. Squalificati: Torreira. Indisponibili: Bonaventura, Odriozola.

Napoli-Fiorentina Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Napoli-Fiorentina con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

La telecronaca di Napoli-Fiorentina su DAZN verrà raccontata Stefano Borghi, che sarà affiancato da Marco Parolo (commento tecnico). Subito dopo il fischio finale si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

Dove vedere Napoli-Fiorentina Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Alternative diverse da quelle ufficiali per vedere la partita? La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv o RojadirectaTV.

Napoli-Fiorentina streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Napoli-Fiorentina Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.