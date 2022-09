Dove vedere Udinese-Inter Streaming Video TV Online Diretta Gratis

Udinese-Inter streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle 12:30 di oggi domenica 18 settembre 2022. Udinese-Inter è valida per la 7a giornata di Serie A stagione 2022/23.

Nel corso dell’ultimo turno, l’Udinese che vola alto ha vinto in rimonta battendo 3-1 il Sassuolo per la quarta partita consecutiva, e raggiungendo un posto tra le prime quattro posizioni in Serie A prima della settima giornata. Pacchetto a sorpresa della stagione finora, l’Udinese, col suo totale di 13 punti, ha migliorato il proprio record di sempre dopo sei giornate nella massima serie, ma l’allenatore Andrea Sottil ha dichiarato che non vuole farsi “portare via” mentre punta a concludere una stagione nelle prime quattro posizioni per la prima volta dal 2011/12. Anche se quel piazzamento così elevato rimane inverosimile al momento, una vittoria qui vedrebbe l’Udinese ottenere cinque vittorie consecutive in Serie A per la prima volta da dicembre 2017. Una di quelle vittorie all’epoca fu proprio contro l’Inter, che per inciso è stata l’ultima volta che l’Udinese ha vinto questo scontro, ma non essendo riuscita a segnare in sette dei nove scontri diretti da allora (2 pareggi, 7 sconfitte), c’è una potenziale barriera psicologica che l’Udinese potrebbe dover superare.

Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Udinese-Inter streaming gratis online.

Udinese-Inter, probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Becao, Nuytinck; Pereyra, Lovric, Walace, Arslan, Udogie; Deulofeu, Beto. Allenatore Sottil. A disposizione in panchina: Padelli, Piana, Bijol, Abankwah, Jajalo, Ehizibue, Ebosele, Samardzic, Makengo, Nestorovski, Success, Semedo. Indisponibili: Masina. Squalificati: nessuno.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Onana Cordaz, D’Ambrosio, Acerbi, Dumfries, Bellanova, Gosens, Asllani, Mkhitaryan, Correa, Carboni. Indisponibili: Dalbert, Lukaku, Calhanoglu. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri di Roma. Guardalinee: Palermo-Mokhtar. Quarto uomo: Sacchi. VAR: Aureliano. Assistente VAR: Galetto.

Udinese-Inter streaming gratis diretta online senza Rojadirecta

Udinese-Inter in diretta tv è disponibile su DAZN, Sky Sport Calcio (202 del satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite), Sky Sport (251 del satellite). Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con le app DAZN, Sky GO e NOW, anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Alternativa per vedere Udinese-Inter streaming al posto di Rojadirecta italiano

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Udinese-Inter Rojadirecta su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi colelgarti al sito della Gazzetta dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Udinese-Inter mentre su internet.