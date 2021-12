Dove vedere VENEZIA-JUVENTUS Streaming Gratis ROJADIRECTA Video: Aramu vs Pandev

Venezia-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Venezia-Juventus, partita valida per la 17a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 18 italiane di oggi sabato 11 dicembre 2021 nella gelida trasferta al Penzo contro il Venezia di Zanetti.

Dopo la qualificazione da primi in classifica nel girone di Champions League, la Juventus deve rituffarsi in campionato alla ricerca del filotto di vittorie auspicate da Massimiliano Allegri: “Sarà una gara strana, con un campo stretto e un’ottima squadra. Dovremo giocare da provinciale, mettendo stessa grinta e lucidità. I ragazzi sanno l’importanza del match e non sbaglieranno l’approccio”. Andiamo a scoprire dover vedere Venezia-Juventus streaming diretta tv.

Venezia-Juventus streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Caldara, Molinaro; Crnigoj, Vacca, Kiyine; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore: Zanetti. A disposizione in panchina: Lezzerini, Ebuehi, Haps, Ampadu, Schnegg, Heymans, Bjarkason, Peretz, Busio, Tessmann, Kiyine, Forte. Indisponibili: Fiordilino, Maenpaa, Sigurdsson, Okereke. Squalificati: Ceccaroni.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli; Cuadrado, Paulo Dybala, Bernardeschi; Alvaro Morata. Allenatore: Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Rugani, Chiellini, Lu. Pellegrini, De Winter, Arthur, Rabiot, McKennie, Kean, Kaio Jorge, Soulè. Indisponibili: Ramsey, Danilo, Chiesa, Kulusevski. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Valeri. Guardalinee: Di Iorio-Affatato. Quarto Uomo: Volpi. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Longo.

Dove guardare Venezia-Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Venezia-Juventus con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Pierluigi Pardo, accompagnato in telecronaca dal commento tecnico di Marco Parolo.

Dove vedere Venezia-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta



Venezia-Juventus streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Venezia-Juventus Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.