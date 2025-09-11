Alberto Matano, chi è e cosa fa il marito Riccardo

Chi è e cosa fa nella vita il marito del conduttore de La Vita in Diretta, Alberto Matano.

Alberto Matano e Riccardo Mannino, due anni fa, hanno coronato un amore lungo e discreto con un matrimonio che ha celebrato 15 anni di fidanzamento.

La cerimonia, svoltasi a Labico in un elegante resort della tenuta Antonello Colonna, ha visto la partecipazione di numerosi volti noti dello spettacolo e del giornalismo italiano, tra cui la conduttrice Mara Venier, che ha avuto l’onore di officiare le nozze.

Chi è Riccardo Mannino, marito di Alberto Matano

Riccardo Mannino, 55 anni, è un avvocato cassazionista di successo, quasi coetaneo di Alberto Matano, che ne ha 49. Laureato nel 1990 all’Università La Sapienza di Roma, lo stesso ateneo dove Matano ha mosso i primi passi universitari prima di dedicarsi al giornalismo, Mannino si distingue non solo per la sua carriera giuridica ma anche per le sue molteplici passioni. Amante delle auto d’epoca e dello sport, si allena quotidianamente in palestra e pratica sci sulle Dolomiti. La sua attenzione all’ambiente si riflette nella scelta di muoversi spesso in bicicletta per le strade della Capitale.

L’incontro con Alberto Matano risale a 15 anni fa e, come raccontato dal giornalista a R101, fu proprio lui a fare il primo passo: “Ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati più volte. A un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto: ‘Adesso gli parlo’”. Nonostante entrambi fossero impegnati al momento della conoscenza, l’amore è sbocciato dopo alcuni mesi di attesa e un anno dopo hanno ufficializzato la loro relazione.

Il matrimonio tra Alberto Matano e Riccardo Mannino ha rappresentato un evento di grande rilievo nel panorama mediatico, con il settimanale Chi che ha pubblicato le prime immagini dell’evento. La scelta della location – il resort della tenuta Antonello Colonna a Labico, vicino a Roma – ha dato un tocco di eleganza e intimità alla cerimonia. La conduzione affidata a Mara Venier, amica storica della coppia e volto amatissimo della televisione italiana, ha aggiunto un valore simbolico e affettivo all’evento.

Numerosi ospiti illustri hanno preso parte al ricevimento, tra cui attori come Raoul Bova, Rocio Munoz Morales e Claudio Santamaria, giornalisti come Eleonora Daniele e Francesca Fialdini, e personalità del mondo della cultura e della politica come Pier Ferdinando Casini. Tra i presenti anche volti noti come Rita Dalla Chiesa, Serena Bortone, Andrea Delogu e Stefano Coletta. Dopo le nozze, la coppia ha scelto come meta per la luna di miele l’isola di Pantelleria, un rifugio ideale per godersi momenti di relax e privacy.

In un’intervista rilasciata a Repubblica, Alberto Matano ha condiviso le emozioni legate al giorno del matrimonio: “Sul piano intimo è cambiato tutto, come se la casa fosse completata con il tetto e le pareti dipinte. Tra noi c’è una sensazione magica di grande felicità”. Parole che testimoniano la profondità del legame costruito in anni di amore e complicità, vissuti lontano dai riflettori, ma con la stessa intensità di un sentimento autentico.

Il percorso di Alberto Matano e Riccardo Mannino rappresenta oggi un esempio di amore duraturo e discrezione, un equilibrio tra vita privata e professionale che ha trovato il suo coronamento in un matrimonio celebrato con gli affetti più cari e con la benedizione di amici e colleghi, in un’atmosfera di gioia e condivisione.