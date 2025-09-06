Belen, l’annuncio inaspettato: c’entra la figlia Luna Marì

L’evoluzione del marchio Luna Marì rappresenta dunque un ulteriore tassello nel percorso di crescita imprenditoriale di Belen Rodriguez.

Belen Rodriguez compie un nuovo passo strategico nell’espansione del proprio impero imprenditoriale, trasformando il nome della figlia Luna Marì in un marchio registrato.

La scelta, annunciata di recente, apre nuove opportunità commerciali per la showgirl argentina, che potrà ora utilizzare il nome della bambina per una gamma di prodotti di moda e accessori.

Luna Marì diventa un marchio commerciale

La società The Family Factory Srl, controllata al 99% da Belen Rodriguez, ha ufficialmente registrato il marchio “Luna Marì”. Questo passaggio legale consente alla showgirl di produrre e vendere articoli con il nome della figlia: tra questi figurano borse, valigie, portafogli, ombrelli, t-shirt, gonne, felpe, cravatte, biancheria intima e molto altro. La notizia è stata diffusa dal profilo Instagram Affari e Maranza, specializzato nell’economia degli influencer.

La piccola Luna Marì, nata quattro anni fa dalla relazione di Belen con l’hairstylist Antonino Spinalbese, diventa così il volto di un nuovo brand, inserendosi nella tendenza sempre più consolidata dei cosiddetti “baby brand”, ovvero marchi legati a nomi di bambini di personaggi famosi, che trovano spazio nel mercato della moda e degli accessori.

Un’operazione familiare e una strategia di business

L’iniziativa rientra nelle strategie imprenditoriali di Belen Rodriguez, che da anni ha avviato collaborazioni e lanci di prodotti nei settori moda, beauty e pubblicità. L’azienda di famiglia si conferma il fulcro della sua attività commerciale, con il marchio “Luna Marì” pronto a consolidarsi come etichetta autonoma.

Sul fronte personale, i rapporti tra Belen e il padre di Luna Marì, Antonino Spinalbese, sembrano sereni, anche se l’ex compagno non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla registrazione del marchio. Di recente, invece, il compagno attuale di Belen, Stefano De Martino, ha parlato apertamente del suo ruolo accanto alla showgirl e nei confronti della bambina, sottolineando l’importanza di una figura unita per l’educazione e la crescita della piccola.

Belen tra televisione, beauty e nuove iniziative

Parallelamente all’espansione del business legato a Luna Marì, Belen Rodriguez continua la sua presenza in televisione come conduttrice sul canale Nove, mantenendo alta la sua visibilità mediatica.

Negli ultimi anni si è dedicata con successo al settore beauty, con il lancio di prodotti per capelli, make-up e, più recentemente, una linea innovativa di skin care intima che ha suscitato grande interesse e discussione sui social.

Proprio la promozione di questa nuova maschera vaginale, documentata da una foto diventata virale, dimostra la capacità di Belen di combinare attività imprenditoriali e strategie di comunicazione efficaci, mantenendo alta l’attenzione mediatica su ogni sua iniziativa.