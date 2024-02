Cassazione: alimenti surgelati dai ristoratori non regolari

La Cassazione ha affermato che i ristoranti possono utilizzare alimenti surgelati nei loro menu, a patto che non li congelino autonomamente. Un ristoratore di Trieste è stato condannato per aver congelato alimenti lui stesso o per averli rimessi nel congelatore dopo averli scongelati. Questo comportamento è stato considerato un reato, anche senza la presenza di microbi o parassiti. La sentenza afferma che il reato può essere accertato dal giudice basandosi solo sul verbale e sulle dichiarazioni degli ispettori dell’ASL. Questa decisione ha portato a sanzioni che vanno da alcune centinaia di euro a qualche mese di reclusione per altri ristoranti che hanno commesso lo stesso reato.