Noplagio.it, la piattaforma di prevenzione del plagio, ha lanciato un nuovo servizio che utilizza l’Intelligenza Artificiale per rilevare se un testo è stato generato da un essere umano o da un algoritmo. Questo strumento, il primo del suo genere per la lingua italiana, offre una precisione molto elevata grazie alle informazioni morfologiche della lingua italiana. La piattaforma ha quasi 5 milioni di utenti in tutto il mondo e mira a prevenire il plagio non solo tra gli insegnanti, ma anche tra gli studenti che cercano di migliorare i loro progetti.

Noplagio.it lancia il primo rilevatore di testi generati da IA per l’italiano

Il servizio di rilevazione di Intelligenza Artificiale sarà presto disponibile in altri 10 Paesi europei. L’obiettivo di Noplagio.it è quello di aiutare le istituzioni educative a regolamentare l’uso dei testi generati da IA e a garantire che i consumatori di contenuti siano informati sull’origine dei testi che leggono.

I risultati del rilevatore di IA hanno dimostrato un’elevata precisione, con un indicatore che raggiunge il 99,7% di accuratezza nella previsione dell’origine del testo. Secondo il fondatore di Noplagio.it, questo strumento è essenziale nell’era dell’intelligenza artificiale per garantire che i testi generati da algoritmi siano riconosciuti e controllati in anticipo per evitare la diffusione di informazioni false o fuorvianti.