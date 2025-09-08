Christian De Sica ha un figlio quasi 40enne che è la sua fotocopia: tutto su di lui

Christian De Sica ha un figlio 40enne che è identico al suo papà e che lavora anche lui nel mondo dello spettacolo e della regia.

L’attore è uno dei più amati del panorama cinematografico e televisivo italiano. I fan non possono infatti fare a meno di assistere alle sue tante performance e alle sue partecipazioni lavorative. Il merito è sicuramente del suo talento con cui è riuscito a farsi spazio nel panorama televisivo e cinematografico italiano. Nota è inoltre la sua vita sentimentale, dato che è felicemente sposato con Silvia Verdone.

Il figlio dell’attore si chiama Brando e anche lui si è approcciato al mondo del cinema sin da giovanissimo, decidendo così di seguire le orme del papà.

Chi è e cosa fa Brando De Sica

Cresciuto in una famiglia di artisti, Brando ha oggi 42 anni e si è avvicinato subito alla recitazione e al cinema. Quando era molto giovane, ha vissuto per 8 anni nella città di Los Angeles, dove ha frequentato la University of Southern California, School of Cinematic Arts, e ha conseguito così una laurea a pieni voti in regia con un attestato consegnato direttamente da Clint Eastwood. Questa passione l’ha ereditata dal nonno Mario Verdone, storico del cinema. Dopo il conseguimento del titolo, il figlio di Christian De Sica è tornato in Italia e ha lavorato come aiuto regista per Pupi Avati e Matteo Garrone, iniziando così a girare vari cortometraggi e realizzando spot per il mondo fashion a livello internazionale.

Tra i suoi lavori si può ad esempio ricordare il mediometraggio La donna giusta del 2012. L’anno successivo ha invece realizzato la sceneggiatura del Racconto dei Racconti di Matteo Garrone. Nel 2014 c’è stato il cortometraggio L’errore, che è stato presentato al Festival di Cannes 2015 e con cui ha vinto il Nastro d’Argento per la regia, ottenendo inoltre una nomination ai David di Donatello e il premio come Best Advertising al festival di Diane Pernet ASVOFF, A Shaded View on Fashion Film. Brando ha tra l’altro lavorato allo spot di Michael Kors x 007 – No Time To Die, per cui ha diretto gli attori Bella Hadid, Naomie Harris e Cindy Bruna.