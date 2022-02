Consigli utili per proteggere i cerchi in lega

Guidare troppo vicino al marciapiede è solo uno dei tanti potenziali fattori di rischio per il danneggiamento dei cerchi in lega a causa di graffi e abrasioni accidentali. Gli esperti di StressFreeCarRental.com hanno compilato questa guida a una manutenzione corretta con sei consigli utili per mantenere i cerchi in lega in condizioni perfette.

Le pastiglie dei freni possono rappresentare un ulteriore fattore di rischio, a causa della polvere che risulta particolarmente abrasiva sul metallo. “I cerchi in lega sono un accessorio costoso e delicato. L’eventuale danneggiamento può comportare molte spese e interventi di manutenzione a carico del conducente.

“In un momento storico in cui una pandemia ha ridotto la disponibilità economica della popolazione su scala globale, abbiamo preparato una serie di consigli utili per mantenere i cerchi in lega in condizioni perfette. La regolare pulizia dei cerchi e una guida più attenta possono costituire un valido aiuto”.

Ecco i sei consigli utili di StressFreeCarRental per mantenere i cerchi in lega in condizioni perfette:

Pulire i cerchi in lega

Per quanto si possa cedere alla tentazione di utilizzare un’idropulitrice per facilitare le operazioni di pulizia dei cerchi in lega, è importante sapere che la pressione può causare ammaccature e crepe. È raccomandabile invece utilizzare un secchio riempito con acqua calda da gettare sui cerchi per rimuovere gran parte del fango, quindi procedere utilizzando una spugna morbida da passare tra i raggi per rimuovere lo sporco più ostinato.

Usare un trattamento protettivo

L’acquisto di una cera protettiva specifica per cerchi proteggerà le leghe metalliche e faciliterà le operazioni di pulizia. Durante la scelta del trattamento protettivo, assicurati che il prodotto sia a pH neutro. Un pH neutro consente allo sporco e ai detriti di scivolare più facilmente via dal cerchio, invece di aderire al metallo. È possibile acquistare trattamenti sigillanti specifici per cerchi in lega, ma non sono consigliati a causa delle incrostazioni di fango che potrebbero formarsi sotto alla barriera protettiva del prodotto.

Prestare attenzione alle pastiglie dei freni

Sebbene non siano componenti del cerchio in lega, le pastiglie dei freni possono produrre una grande quantità di polvere e fango. Questi elementi possono aderire ai cerchi e comportare la corrosione delle leghe metalliche. Le pastiglie dei freni di nuova generazione sono progettate per produrre una minore quantità di sporco, oltre al vantaggio aggiuntivo di essere molto più sicure.

Rimuovere lo sporco e i detriti

Lo sporco che si accumula sulle leghe metalliche può comportarne la corrosione. Dal fango al sale sulla strada, sono molti i fattori in grado di danneggiare i cerchi in lega. Effettuare la pulizia una volta a settimana è una buona abitudine e consente di mantenere i cerchi in lega in condizioni ottimali. Permette inoltre di verificare regolarmente lo stato dei cerchi stessi e di intervenire quindi in modo tempestivo per risolvere eventuali problemi prima che diventino danni costosi da riparare.

Prestare attenzione ai marciapiedi

La causa più comune di danneggiamento dei cerchi in lega è il marciapiede. Quando si parcheggia in parallelo o si effettuano operazioni di manovra accanto a un marciapiede più alto del solito, il contatto accidentale con i cerchi può comportare graffi e ammaccature. Sfortunatamente, non esistono soluzioni a questo problema, ma è raccomandabile assumere una guida più attenta ed evitare di avvicinarsi troppo al marciapiede.

Eliminare graffi e abrasioni

Se i cerchi in lega sono ammaccati o graffiati, è possibile levigare o riverniciare l’area danneggiata. Ci sono anche specialisti della riparazione dei cerchi in lega che possono effettuare un intervento professionale e persino personalizzare il colore.