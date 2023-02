Dove vedere JUVENTUS-NANTES Streaming Gratis Video: Allegri vs Kombouaré, prima parte

Juventus-Nantes Streming Gratis italiano. Tutto esaurito all’Allianz Stadium di Torino per vedere la Juve impegnata della gara di andata degli spareggi di Europa League. Fischio d’inizio oggi 16 febbraio alle ore 21:00 italiane. Per continuare l’imbattibilità casalinga della Juventus in questo torneo (5 vittorie, 6 pareggi) nel quale non partecipa dalla stagione 2013/14, Massimiliano Allegri sarà rafforzato dal ritorno del veterano difensore Leonardo Bonucci, dopo un’assenza di due mesi: il bianconero partirà ovviamente dalla panchina. Il Nantes ha vinto le ultime due partite della fase a gironi di questa Europa League e potrebbe infilare tre successi consecutivi in Europa per la prima volta da settembre 2001, con la terza vittoria in questo parziale arrivata contro una squadra italiana: la Lazio. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Nantes streaming e in diretta tv.

Juventus-Nantes streaming gratis: le formazioni

Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore Allegri.

A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Gatti, Bonucci, Rugani, Cuadrado, Paredes, Barrenechea, Soulé, Iling Junior, Chiesa, Kean. Indisponibili: Kaio Jorge, Milik, Miretti, Pogba. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Nantes (4-2-3-1): Lafont; Corchia, Castelletto, Girotto, Centonze, Chirivella, Sissoko; Blas, Mollet, Simon; Mohamed. Allenatore Kombouaré.

A disposizione in panchina: Descamps, Petric, Victor, Pallois, Hadjam, Traoré, Doucet, Moutoussamy, Manvelyan, Coco, Delort, Guessand. Indisponibili: Ganago, Merlin. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Pinheiro (Portogallo). Assistenti: Jesus, Maia. Quarto uomo: Nobre. VAR: Martines. Assistente VAR: Godinho.

Dove vedere Juventus-Nantes in TV



Juventus-Nantes in diretta tv in chiaro su TV8, mentre per gli abbonati abbiamo: DAZN, Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 e 241 satellite), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite).

Come vedere Juventus-Nantes streaming gratis diretta online

Juventus-Nantes streaming online gratis con TV8, mentre è disponibile su SkyGo e DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Juventus-Nantes streaming su internet.