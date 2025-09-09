I tarocchi parlano chiaro: questo segno avrà difficoltà a settembre, attenzione

L’eclissi di Luna in Pesci, avvenuta ieri sera, ha lasciato un segno profondo sulle energie di questa settimana.

L’influsso astrologico si fa sentire ancora nei giorni successivi, accompagnato dal transito di Mercurio in Vergine che si avvicina rapidamente al Sole.

Questo evento annuncia un periodo ricco di notizie, sia positive che negative, che però avranno carattere passeggero e saranno alla base di importanti cambiamenti nelle vite di molti.

Le influenze astrologiche di settembre: tra movimento e trasformazione

Il cielo astrologico di questa settimana promette una fase di trasformazioni intense, soprattutto per chi è nato sotto specifici segni. La congiunzione tra Mercurio e il Sole in Vergine, prevista nei prossimi giorni, è destinata a portare alla luce notizie e svolte significative, sia nel campo lavorativo che personale.

Le emozioni suscitate dall’eclissi lunare in Pesci potrebbero ancora far sentire il loro peso, ma si profilano anche nuove opportunità di crescita e rinnovamento.

Oroscopo settimanale: i segni sotto i riflettori dall’8 al 14 settembre 2025

Ariete

Le persone nate nella terza decade (dopo il 10 aprile) si troveranno ad affrontare una settimana intensa e ricca di eventi. Per le prime due decadi, invece, il ritmo sarà più equilibrato e gestibile. I primi tre giorni sono cruciali per ricevere notizie importanti e avviare nuovi progetti.

Toro

Settimana promettente con arrivo di notizie positive. È il momento ideale per pianificare con cura e costruire alleanze strategiche. Relazioni appena nate si rafforzano lentamente, mantenendo un profilo discreto.

Gemelli

L’eclissi ha generato nervosismo e piccoli contrattempi che potrebbero protrarsi. Alcuni dovranno rivedere questioni rimaste aperte a fine luglio, con l’obiettivo di trovare soluzioni durature.

Cancro

I nati dopo il 10 luglio vivranno giorni molto movimentati, sebbene non necessariamente negativi. Si tratta di un periodo fertile per avviare nuovi progetti o dedicarsi all’apprendimento.

Leone

Per i nati nella terza decade, una speranza a lungo coltivata potrebbe finalmente realizzarsi. Venere nel segno e Marte in Bilancia creano un’atmosfera armoniosa, ricca di sorprese piacevoli.

Vergine

Settimana cruciale grazie a Mercurio nel segno che insegue il Sole. Chi appartiene a questo segno si troverà ad affrontare cambiamenti significativi, superando paure e insicurezze.

Bilancia

Marte nel segno incrementa energia e determinazione. È il momento di avviare iniziative importanti, soprattutto nelle relazioni, pur mantenendo attenzione a non farsi sopraffare dall’impulsività.

Scorpione

Notizie positive e ottima energia per organizzarsi e pianificare. Eventuali piccoli malintesi in ambito sentimentale possono trasformarsi in occasioni di crescita reciproca.

Sagittario

Gli influssi di Mercurio e Sole in Vergine potrebbero far riaffiorare ricordi spiacevoli. È fondamentale evitare di lasciarsi sopraffare dai pensieri negativi, poiché si tratta di situazioni temporanee.

Capricorno

Alcune relazioni necessitano di nuovi equilibri. Piccoli conflitti potrebbero stimolare chiarimenti e miglioramenti, favorendo l’ascolto e la comprensione reciproca.

Acquario

Problemi accumulati nell’ultimo anno sono in via di risoluzione. È essenziale però impegnarsi attivamente con organizzazione e collaborazione da parte degli altri.

Pesci

La settimana segna il culmine della cosiddetta “stagione dell’anti-compleanno”. Giornate nervose sono da mettere in conto, ma conversazioni importanti potranno portare a liberazioni emotive e nuove consapevolezze.