Lidl abbatte le bollette: casa caldissima senza accendere i termosifoni

Soluzioni innovative e a basso consumo per il riscaldamento personale: Lidl lancia idee geniali per comfort domestico ed efficienza energetica.

Con l’inverno ormai alle porte e la pressione dei costi energetici in costante aumento, le famiglie italiane sono alla ricerca di soluzioni intelligenti per riscaldare la propria abitazione senza gravare eccessivamente sulle bollette. In questo scenario, Lidl Italia, filiale del colosso tedesco Schwarz Gruppe, si conferma protagonista nel proporre offerte e prodotti che coniugano risparmio e comfort. Tra le proposte più interessanti della stagione invernale c’è la linea Sensiplast, che comprende dispositivi per il riscaldamento personale a basso consumo, pensati per chi desidera una casa calda senza dover necessariamente accendere i termosifoni per ore.

Il riscaldamento personale: una scelta economica e sostenibile offerta da Lidl

La gestione del riscaldamento domestico rappresenta una delle principali voci di spesa per le famiglie italiane, soprattutto in un contesto di prezzi dell’energia in continua crescita. Per questo motivo, cresce l’interesse verso soluzioni alternative e più mirate che permettano di riscaldare solo le zone del corpo più esposte al freddo, senza dover riscaldare l’intero ambiente.

In tale ambito, Lidl ha inserito in promozione il termoforo Sensiplast specifico per spalle e nuca, un dispositivo pratico, sicuro e dal consumo energetico contenuto, con una potenza di soli 100 watt. Il termoforo offre sei livelli di temperatura regolabili e un sistema di spegnimento automatico, caratteristiche che lo rendono ideale per un utilizzo serale o prima di coricarsi. Il prezzo di vendita è inferiore ai 20 euro, un costo accessibile che ne facilita la diffusione come alternativa al termosifone tradizionale.

Parallelamente, Lidl propone anche lo scaldaletto Sensiplast di dimensioni 150×80 cm, dotato di sei livelli di temperatura e di un sistema di spegnimento programmabile da 1 a 12 ore. Lo scaldaletto presenta una zona piedi rinforzata, per un riscaldamento più intenso di una delle parti del corpo più sensibili al freddo. Con un consumo energetico contenuto di circa 65 watt e un prezzo di 24,99 euro, questo prodotto è particolarmente indicato per chi desidera riscaldare il letto senza accendere il riscaldamento autonomo o centralizzato per lunghi periodi, ottenendo così un notevole risparmio sulle bollette elettriche e del gas.

I dispositivi della linea Sensiplast rappresentano una risposta concreta alle nuove esigenze di comfort domestico e risparmio energetico. Grazie a potenze ridotte e funzioni di sicurezza come lo spegnimento automatico, termofori e scaldaletti possono essere utilizzati con tranquillità anche nelle abitazioni dotate di riscaldamento centralizzato che viene acceso solo in ritardo o in modo limitato.

La possibilità di riscaldare in modo localizzato e mirato consente inoltre di ridurre il consumo complessivo di energia, contribuendo non solo a contenere le spese familiari, ma anche a diminuire l’impatto ambientale legato all’uso di combustibili fossili e all’elettricità prodotta da fonti meno sostenibili.

Lidl Italia, con la sua offerta, si propone dunque come un alleato prezioso per chi cerca soluzioni pratiche e convenienti per affrontare l’inverno, in un momento in cui l’attenzione al risparmio energetico è più che mai al centro delle scelte quotidiane. La linea Sensiplast si conferma così una delle opzioni più efficaci per mantenere il calore in casa senza rinunciare alla comodità e senza pesare eccessivamente sul bilancio familiare.