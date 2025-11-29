Pamela Camassa, chi è la nuova fiamma dopo Filippo Bisciglia: tutto di su lui

Dopo 17 anni con Filippo Bisciglia, l’ex modella è stata vista con un uomo lontano dai riflettori: ecco cosa sappiamo finora.

Pamela Camassa ha voltato pagina. Dopo una lunga relazione con Filippo Bisciglia, durata ben 17 anni, la showgirl sembra aver ritrovato il sorriso accanto a un nuovo compagno. La notizia arriva a distanza di qualche mese dall’annuncio della fine della storia con il conduttore romano, una rottura che ha lasciato molti fan spiazzati, anche perché la coppia era rimasta lontana dal clamore mediatico, senza mai alimentare gossip o polemiche. Eppure, la fine è arrivata. E oggi, Pamela appare serena, come dimostrano alcune recenti immagini condivise sui social.

Chi è il nuovo fidanzato: gli indizi tra paparazzi e social

Non ci sono state conferme ufficiali da parte di Pamela Camassa, che ha scelto il silenzio riguardo alla sua nuova relazione. Eppure, le immagini parlano chiaro. Nei giorni scorsi è circolata una foto scattata in Turchia, dove Pamela ha condiviso un carosello di scatti su Instagram. Tra queste immagini, una in particolare ha attirato l’attenzione: la ritrae mentre abbraccia un uomo di spalle, che sembra essere proprio il nuovo fidanzato. L’identità dell’uomo non è stata svelata, ma diversi indizi portano a Stefano Russo, con cui era già stata paparazzata nei mesi scorsi.

Stefano Russo non appartiene al mondo dello spettacolo e, secondo quanto emerso, non avrebbe alcun legame con la televisione o con l’ambiente dello showbiz. Questo dettaglio non stupisce, considerando quanto Pamela abbia sempre protetto la sua sfera privata. Dopo anni vissuti accanto a un volto noto come Bisciglia, la scelta di un uomo fuori dai riflettori potrebbe essere anche un modo per ricominciare in modo più riservato. Niente dichiarazioni, niente interviste. Solo qualche scatto, pubblicato senza fretta, quasi per caso, ma che racconta più di quanto le parole potrebbero fare.

Dopo la rottura con Filippo Bisciglia, una nuova serenità

La fine della storia tra Pamela Camassa e Filippo Bisciglia era stata descritta da molti come un epilogo malinconico. I due si erano conosciuti e legati in un periodo in cui entrambi stavano costruendo le rispettive carriere, condividendo una relazione stabile ma mai sfociata in un matrimonio o nella costruzione di una famiglia. Negli ultimi anni erano stati visti sempre più distanti, e in alcune interviste era emersa la sensazione di un affetto trasformato, più simile a quello tra fratello e sorella che tra partner. La crisi, poi la separazione.

Dopo la rottura, Filippo ha scelto di rientrare in gioco televisivamente, partecipando al programma The Traitors Italia, dove è stato eliminato nel corso delle prime puntate. Pamela, invece, si è defilata dai riflettori, mantenendo un profilo basso sia in televisione che sui social. Ora però sembra che qualcosa sia cambiato. Il suo volto rilassato, lo sguardo sorridente e quel gesto affettuoso nella foto turca sono segnali chiari: c’è un nuovo equilibrio, forse anche un nuovo amore stabile.

Al momento, nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata, ma il fatto che abbia deciso di condividere quella foto lascia intuire che, pur restando riservata, Pamela non ha nulla da nascondere. È una nuova fase della sua vita, quella che comincia dopo un grande amore, e che può essere vissuta senza rimpianti, ma con la leggerezza di chi ha finalmente trovato una nuova dimensione.