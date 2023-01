Dove vedere Milan-Roma Streaming Gratis TV Video Online

Milan-Roma streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 8 gennaio 2023. Partita valida per la 17a giornata di Serie A stagione 2022/23: i ragazzi di Pioli campioni d’Italia in carica, provvisoriamente superati dalla Juventus al 2° posto della classifica, ospitano al Meazza i giallorossi di Mourinho e Dybala.

Nelle ultime stagioni il Milan ha rappresentato un’ostacolo insormontabile per la Roma: in cinque incontri i giallorossi non hanno mai vinto, ottenendo appena un pareggio per 3-3 nell’ottobre del 2020. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Milan-Roma streaming gratis online.

Milan-Roma Formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Rafael Leao; Giroud. Allenatore Pioli.

A disposizione in panchina: Vasquez, Mirante, Dest, Thiaw, Gabbia, Bozzolan, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Lazetic. Indisponibili: Maignan, Ballo-Touré, Kjaer, Florenzi, Krunic, Ibrahimovic, Messias, Origi, Rebic. Squalificati: nessuno.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Abraham. Allenatore Foti (Mourinho squalificato).

A disposizione in panchina: Svilar, Boer, Vina, Kumbulla, Spinazzola, Camara, Tahirovic, El Shaarawy, Bove, Zaniolo, Shomurodov, Solbakken, Volpato, Belotti. Indisponibili: Darboe, Wijnaldum. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Massa della sezione di Imperia. Assistenti: Lo Cicero e Di Iorio. IV uomo: Aureliano. Var: Irrati. Avar: Piccinini.

Dove vedere Milan-Roma in TV al posto di Rojadirecta?



Milan-Roma in diretta tv senza Roja Club? Ovviamente con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita andrà in onda dopo Sampdoria-Napoli in TV delle ore 18.

Come vedere Milan-Roma streaming gratis diretta online senza Rojadirecta?

Milan-Roma streaming online è disponibile su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Quale Alternativa per vedere Milan-Roma streaming al posto di Rojadirecta italiano?

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Milan-Roma Rojadirecta su Video YouTube, Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming gratis alternativo ai canali ufficiali. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito di TuttoSport oppure a quello del Corriere dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Milan-Roma mentre su internet.