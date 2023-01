Dove vedere Sampdoria-Napoli Streaming Gratis TV Video Online

Sampdoria-Napoli streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 8 gennaio 2023. Partita valida per la 17a giornata di Serie A stagione 2022/23: la Sampdoria di Dejan Stankovic ed il Napoli di Luciano Spalletti.

Sampdoria a quota 9 punti in classifica, gli azzurri guidano sempre il campionato con 41 punti. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Sampdoria-Napoli streaming gratis online.

Sampdoria-Napoli Formazioni

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Nuytinck, Murru; Leris, Vieira, Rincon, Augello; Djuricic; Lammers, Gabbiadini. Allenatore Stankovic.

A disposizione in panchina: Contini, Ravaglia, Zanoli, Villa, Paoletti, Trimboli, Villar, Yepes, Winks, Verre, Montevago. Indisponibili: Colley, Conti, Sabiri, De Luca, Pussetto, Quagliarella. Squalificati: Amione.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore Spalletti.

A disposizione in panchina: Marfella, Sirigu, Bereszynski, Oliveira, Ostigard, Rrahmani, Zedadka, Anguissa, Demme, Gaetano, Zerbin, Zielinski, Lozano, Raspadori, Simeone. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Abisso della sezione di Palermo. Assistenti: Bercigli e Cecconi. IV uomo: Marinelli. Var: Valeri. Avar: S. Longo.

Dove vedere Sampdoria-Napoli in TV al posto di Rojadirecta?



Sampdoria-Napoli in diretta tv senza Roja Club? Ovviamente con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili.

Come vedere Sampdoria-Napoli streaming gratis diretta online senza Rojadirecta?

Sampdoria-Napoli streaming online è disponibile su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

Quale Alternativa per vedere Sampdoria-Napoli streaming al posto di Rojadirecta italiano?

Se non riuscite ad accedere al sito ufficiale di Rojadirecta Online, potete provare a cercare Sampdoria-Napoli Rojadirecta su Video YouTube, Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming gratis alternativo ai canali ufficiali. Per seguire la cronaca testuale della sfida live puoi collegarti al sito di TuttoSport oppure a quello del Corriere dello Sport. A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Sampdoria-Napoli mentre su internet.