Dove vedere Sampdoria-Roma Streaming e Diretta TV Gratis

Streaming Calcio in Tv: Sampdoria-Roma Gratis senza Rojadirecta. La Roma scende in campo questa sera a Marassi, ore 18:30, contro la Sampdoria per la decima giornata di Serie A. Il tecnico giallorosso Mourinho non può contare sulle giocate di Dybala, ma recupera Zaniolo. Assente nel pareggio per 1-1 giovedì con il Real Betis, il numero 22 torna sulla trequarti con Pellegrini. Davanti è aperto il ballottaggio tra Belotti (gol in Europa League) e Abraham per guidare l’attacco. Lo Special One potrebbe anche farli giocare insieme, come è successo in Europa League.

Dove vedere Sampdoria-Roma Streamig Gratis senza Rojadirecta

Potete vedere la partita di calcio Sampdoria-Roma in diretta streaming tv in esclusiva su DAZN con inizio fissato alle ore 18:30 di oggi lunedì 17 ottobre 2022. Gli abbonati potranno vederla in streaming gratis con cellulare tablet e pc grazie all’applicativo della piattaforma oppure con dispositivi come Google Chromecast, TIMVSION BOX e Amazon Fire Stick Tv, oppure a console di gioco come Playstation e Xbox.

L’evento in diretta streaming gratis audio live Sampdoria-Roma Rojadirecta TV viene confermato dal famoso portale di links calcio raggiungibile da ogni parte del mondo con una connessione internet in VPN, però ricordiamo che non è considerato legale in Italia.

Le probabili formazioni di Sampdoria-Roma

SAMPDORIA (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri, Djuricic; Caputo. Allenatore: Stankovic. A disposizione: Ravaglia, Contini, Amione, Murru, Conti, Yepes, Verre, Trimboli, Leris, Vieira, Quagliarella, Pussetto. Indisponibili: De Luca, Murillo, Winks. Squalificati: nessuno. Diffidati: Leris.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, El Shaarawy; Zaniolo, Pellegrini; Belotti. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Vina, Tripi, Bove, Camara, Abraham, Spinazzola, Shomurodov, Volpato. Indisponibili: Celik, Darboe, Dybala, Kumbulla, Wijnaldum. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti: Valeriani-Margani. IV uomo: Serra. Var: Aureliano. Avar: Peretti.