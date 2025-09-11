Settembre cambierà tutto per il tuo segno zodiacale: le previsioni che ti lasceranno senza parole

Settembre è un mese che porta sempre con sé un senso di passaggio. Le vacanze diventano un ricordo, le agende tornano a riempirsi e il ritmo frenetico delle giornate torna con la stessa prepotenza di prima. Ma cosa dicono le stelle di questo nuovo inizio?

L’Oroscopo di settembre 2025 promette rivelazioni e colpi di scena per molti segno zodiacali, che per diverso tempo, perlomeno negli ultimi mesi, sono rimasti in attesa. Ma vediamo meglio cosa succederà.

Un cielo di svolte e rivelazioni

Il mese si è aperto con la Luna piena del 7 settembre. Inizia un periodo in cui serve guardarsi dentro e capire cos’è che non funziona più (forse da un po’) e che va cambiato. È come se l’universo avesse messo un faro sulle zone d’ombra, chiedendo a tutti di fare chiarezza con sé stessi.

Per l’Ariete sarà un mese di tagli netti. Il cielo spinge ad allontanare vecchie abitudini e zone comfort e spingersi al di là dei propri limiti, riscoprendo anche lati di sé stessi a lungo rimasti sopiti. Diverso il discorso per il Toro, che trova stabilità nei piccoli gesti quotidiani. Il segno troverà forza nelle piccole abitudini, che lo spingono ad affrontare con il sorriso le giornate a venire.

Il tema centrale per i Gemelli è ancora il lavoro. Mercurio spinge ad organizzare meglio il tempo e nel frattempo induce a rivalutare con attenzione la sfera affettiva. Per il Cancro, invece, si avverte un forte richiamo di spiritualità, verso fine mese, con Marte in Scorpione, torneranno passione e desiderio come mai prima.

Il Leone dovrà fare i conti con la profondità dei legami instaurati. Chi resta nella sua vita dovrà dimostrare di meritarlo. Mentre la Vergine, protagonista del mese, apre un periodo molto più positivo, non mancheranno molte soddisfazioni sia sul lavoro che nella vita sentimentale.

Scosse interiori e nuovi inizi

La Bilancia si prepara a vivere un periodo dinamico con il ritorno del Sole nel segno. Nuove consapevolezze porteranno a prendere decisioni più mature. Per lo Scorpione, invece, settembre è il mese del risveglio. Giungeranno nuovi progetti lavorativi su cui lavorare e anche dal punto di vista affettivo ci saranno grandi novità.

Il Sagittario trova concretezza dopo un’estete molto moviementata. La casa e il lavoro diventano il fulcro dei suoi pensieri. Il Capricorno, invece, mette in discusione le proprie convinzioni personali, facendo chiarezza su ciò che vuole veramente.

Per l’Acquario si attende un mese di scosse interiori molto forti. Le vecchie certezze vacillano, si dovranno rivedere le scelte di vita fatte, in molte occasioni. Un percorso non sempre facile. I Pesci, invece, vivranno un mese piuttosto intenso. Da un lato si sentiranno vulnerabili, dall’altro troveranno la forza per capire cosa vogliono veramente dalla vita.