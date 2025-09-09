Stefano de Martino, chi è e cosa fa la bellissima sorella

Dietro il successo di Stefano De Martino, noto conduttore televisivo e ballerino di origine napoletana, si cela anche un prezioso sostegno familiare.

Non solo il loro legame è speciale, ma Adelaide ha avuto un ruolo decisivo nella carriera e nella vita personale del fratello, contribuendo in modo concreto alla sua ascesa nel mondo dello spettacolo.

Nata a Torre Annunziata, come Stefano, Adelaide De Martino è la sorella minore che ha saputo affiancare il fratello in ogni fase della sua crescita professionale. Con cinque anni di differenza, Adelaide ha accompagnato Stefano per la prima volta alla scuola di danza quando erano bambini, facendogli scoprire la passione per la danza che avrebbe poi segnato la sua vita. Lo stesso Stefano ha raccontato in un’intervista: «Accompagnando in bici alla scuola di danza mia sorella Adelaide, che ha cinque anni meno di me, mi sono innamorato anch’io. Ho cominciato a dieci anni, ero l’unico studente della mia scuola a fare danza».

Adelaide ha progressivamente lasciato la sua città natale per trasferirsi a Milano, vicino al fratello, e ha iniziato a lavorare con lui, prima nella gestione del negozio che Stefano aveva aperto in città, poi entrando a far parte stabilmente del suo staff. Oggi è definita dallo stesso Stefano come il suo «valore aggiunto» e la sua «problem solver», occupandosi della logistica e di tutte le questioni organizzative che consentono al conduttore di concentrarsi pienamente sul suo lavoro artistico e televisivo.

Nel corso degli anni Adelaide ha costruito anche una propria presenza social, contando quasi 130.000 follower su Instagram, dove collabora con diversi brand e sviluppa attività di sponsorizzazione. Nel novembre 2023 è diventata mamma di un bambino, Mattia, avuto dal manager e organizzatore di eventi Diego Di Domenico, consolidando così un ulteriore legame familiare che rappresenta per lei una nuova dimensione di vita e responsabilità.

Il legame con la famiglia e la frattura social con Belen Rodriguez

Durante il periodo in cui Stefano De Martino è stato legato alla showgirl argentina Belen Rodriguez, Adelaide aveva instaurato un ottimo rapporto con la famiglia di lei, in particolare con Cecilia Rodriguez e l’allora fidanzato di Cecilia, Francesco Monte. Questi legami sembravano consolidare un clima di armonia familiare che contribuiva anche a sostenere la carriera di Stefano.

Tuttavia, nel 2023, Adelaide ha giocato un ruolo chiave nella crisi definitiva tra Stefano e Belen. In un momento in cui si diffondevano voci di tensioni, Adelaide ha smesso improvvisamente di seguire il profilo Instagram di Belen e ha rimosso tutte le foto che la ritraevano insieme alla cognata dal suo feed social. Questo gesto ha rappresentato un segnale evidente della rottura non solo tra Stefano e Belen, ma anche tra Adelaide e le sorelle Rodriguez, con cui i rapporti si sono molto raffreddati.

Nonostante le difficoltà, Adelaide si consola con il piccolo Santiago, figlio di Stefano e Belen, di cui è molto affezionata e con cui mantiene un legame affettuoso.

Il rapporto con Adelaide è un esempio di come la famiglia possa rappresentare un pilastro fondamentale per chi opera nel mondo dello spettacolo. Adelaide non è solo una sorella, ma un punto di riferimento nella vita professionale di Stefano, capace di gestire con efficacia le sfide organizzative e le dinamiche complesse di un lavoro mediatico.

Il loro legame dimostra come la presenza di una rete familiare solida possa influenzare positivamente la carriera di un personaggio pubblico, mantenendo un equilibrio tra vita privata e impegni professionali. Anche se la rottura social con Belen Rodriguez ha segnato un capitolo difficile, soprattutto per Adelaide, la famiglia De Martino continua a essere un nucleo di supporto insostituibile, con l’arrivo del piccolo Mattia a portare nuova gioia e responsabilità.

Ad oggi, Stefano e Adelaide rappresentano una coppia vincente nel panorama dello spettacolo italiano, uniti non solo da un legame di sangue ma da una sincera collaborazione lavorativa che si riflette nei successi e nella capacità di affrontare insieme le sfide più delicate della vita pubblica e privata.