Turismo in Italia: ricerche di voli e alberghi in aumento del 20% e 30% rispetto alla Pasqua 2019

La situazione è tornata alla normalità e il turismo estero sta riprendendo completamente in Italia. Secondo il potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost.it, le ricerche di voli da parte dei turisti europei sono aumentate del 20% e quelle di alberghi del 30% rispetto alla Pasqua del 2019. Gli utenti passano il 25% di tempo in più nella ricerca di diverse soluzioni, budget e date alternative. Questo dimostra che c’è un interesse concreto e una reale intenzione di viaggiare e trovare una buona occasione.

Per le vacanze della Pasqua 2023, molti europei hanno scelto l’Italia, che è diventata il secondo paese più ricercato su Jetcost, dietro solo alla Spagna e prima del Portogallo. La ragione di questa scelta è dovuta al piacevole clima primaverile nel Bel Paese, la ricchezza culturale, le spiagge, i paesaggi, le tradizioni e la ricca offerta di enogastronomia, strutture e ospitalità.

Le città più richieste dai viaggiatori tedeschi, francesi, spagnoli, olandesi e portoghesi sono Roma e Milano. Per quanto riguarda le destinazioni italiane che combinano l’attrattiva di una grande città, con il sole, la spiaggia, e la gastronomia, ci sono Napoli, Bari e Genova. Le destinazioni interne come Bologna e Torino, e le isole come la Sicilia e la Sardegna sono molto ambite dai turisti.

La Toscana è anche una regione molto ambita, soprattutto per Firenze e Pisa. Anche il Veneto è molto richiesto, soprattutto Venezia e Verona.