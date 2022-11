Come vedere Atalanta-Napoli Streaming Gratis senza TV Online Video: Pasalic vs Osimhen

Atalanta-Napoli streaming gratis con i links online però senza Rojadirecta. Fischio d’inizio alle ore 18:00 italiane di oggi sabato 5 novembre 2022. Partita valida per la 13a giornata di Serie A stagione 2022/23.

La capolista fa visista ai nerazzurri secondi in classifica a 5 punti di distanza, con assenze importanti per entrambe le squadre: Muriel e Kvaratskhelia. Mentre aspettiamo il calcio d’inizio della partita in diretta tv, andiamo a scoprire le probabili formazioni e dove vedere Atalanta-Napoli streaming gratis online.

Atalanta-Napoli Formazioni

Giocare alla pari con il Liverpool ad Anfield per 80′, poi mollare e perdere perché ormai il primato del girone era in tasca: archiviata la prima fase della Champions ora il Napoli deve mantenere la fuga in serie A per il Napoli. Fondamentale è la sfida sul terreno dell’Atalanta, seconda in classifica a cinque punti di distanza e che in campionato ha un vantaggio: non gioca in Europa quest’anno, quindi arriva concentrata da una settimana alla sfida. Spalletti lo sa, ma non ne parla, vuole avere ritmo e forza al massimo anche a Bergamo dove però non ci sarà il talento di Kvaratskhelia, rimasto a Napoli per un attacco di lombalgia acuta. Al suo posto dovrebbe esserci Lozano, con Politano a destra ma c’è anche la carta Raspadori da poter giocare.

Prima le novità: “Muriel ha un problema tendineo e lo rivedremo dopo la sosta. De Roon, invece, s’è allenato coi compagni e può partire titolare”. Quindi, l’iniezione di fiducia: “Il Liverpool ha dimostrato che nemmeno il Napoli è imbattibile”. L’Atalanta vive la vigilia da seconda contro la prima della classe conscia di dover fare l’impresa. “Non prendere gol dal migliore attacco che in Champions ha alzato il livello – ha detto Gian Piero Gasperini – sarebbe una novità. Dobbiamo limitarne la qualità senza concedere spazi in velocità, né a Osimhen né alle punte esterne come Lozano, Raspadori e Politano”.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini. Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Hojlund, Lookman. Allenatore: Gasperini. A disposizione in panchina: Sportiello, Rossi, Okoli, Ruggeri, Zortea, Soppy, 15 De Roon, Ederson, Malinovskyi, Boga, Zapata. Indisponibili: Zappacosta e Muriel. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Raspadori. Allenatore: Spalletti. A disposizione in panchina: Marfella, Sirigu, Ostigard, Zanoli, Zedadka, Demme, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin, Politano, Simeone. Indisponibili: Rrahmani e Kvaratskhelia. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Mariani di Aprilia. Assistenti: Cecconi & Bercigli. IV uomo: Sozza. VAR: Irrati. Assistente VAR: Abbattista.

Atalanta-Napoli in diretta tv con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La partita rimarrà nell’archivio di DAZN per rivederla on demand dopo il fischio finale. Coloro che sono abbonati sia a DAZN che a Sky, potranno inoltre seguire la sfida attraverso l’app DAZN disponibile sui decoder Sky Q.

Atalanta-Napoli streaming online è disponibile solo su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

