Dove Vedere CAGLIARI-INTER Streaming Gratis ROJADIRECTA Online Video

Cagliari-Inter Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv video e streaming gratis online, scopri come dove e quando.

Oggi alle ore 20:45 si disputerà allo stadio ‘Unipol Domus’ di Cagliari, la partita di calcio Cagliari-Inter, valevole per la penultima giornata di Serie A. Inxaghi e i suoi ragazzi hanno due punti in meno della capolista Milan che giocherà alle 18 a San Siro nel derby lombardo contro l’Atalanta. In caso di vittoria di entrambe, lo scudetto verrà assegnato nell’ultima giornata. Di seguito dove vedere Cagliari-Inter in diretta streaming e formazioni della partita.

Cagliari-Inter probabili formazioni, non solo FantaCalcio

L’Inter ha trovato il gol in questo campionato in media una volta ogni 325 palloni giocati, la media più bassa tra le squadre della Serie A in corso. Sette degli ultimi 14 gol casalinghi del Cagliari in questa Serie A sono stati realizzati da João Pedro (tra cui il più recente, su punizione diretta contro il Verona), il quale però non ha mai segnato due reti consecutive per la sua squadra in questo parziale.

Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Lovato, Altare; Bellanova, Grassi, Rog, Lykogiannis; Baselli; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore Agostini. A disposizione in panchina: Aresti, Goldaniga, Walukiewicz, Carboni, Marin, Deiola, Nandez, Dalbert, Pereiro, Keita.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; J Correa, Lautaro. Allenatore Simone Inzaghi. A disposizione in panchina: Radu, Cordaz, Ranocchia, Darmian, Dimarco, D’Ambrosio, Gosens, Gagliardini, Vidal, Dzeko, Sanchez, Caicedo.

Arbitro: Doveri di Roma. Guardalinee: Ranghetti e Vivenzi. 4° Uomo: Massimi. VAR: Di Bello. Assistente VAR: Zufferli.

Come guardare Cagliari-Inter Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Cagliari-Inter con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. Per vedere la partita bisognerà quindi possedere una smart tv di ultima generazione collegata ad internet oppure collegare una normale tv a un TimVision Box, a una console come Playstation o Xbox e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Firestick.

Subito dopo il fischio finale Cagliari-Inter su DAZN si potrà vedere il video highlights dell’incontro.

Nelle ultime sette partite di campionato l’Inter ha ottenuto ben sei vittorie (1P); tuttavia, i nerazzurri hanno ottenuto solo sette successi nelle 13 precedenti partite di Serie A che hanno giocato immediatamente dopo un turno di Coppa, a fronte di cinque pareggi e una sconfitta.

Dove vedere Cagliari-Inter Streaming Gratis senza Rojadirecta o PirloTV



Alternative diverse da quelle ufficiali per vedere la partita? La legge italiana vieta la visione su siti come Rojadirecta TV Online, Rojadirectaonline calcio, Tarjeta Roja TV, Pirlotv, RojaTV o RojadirectaTV.

L’Inter è la squadra contro cui il Cagliari ha pareggiato più incontri casalinghi in Serie A: 18, anche se solo due volte negli ultimi 13 appuntamenti domestici contro questa avversaria (otto successi nerazzurri e tre rossoblù completano il parziale).

Cagliari-Inter streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Statistica in evidenza: quattro delle ultime cinque vittorie dell’Inter nelle trasferte di SA l’hanno vista segnare esattamente due gol in un tempo (primo o secondo).

Cagliari-Inter Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.