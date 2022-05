Dove vedere FIORENTINA-JUVENTUS Streaming Gratis Online Video: ultima partita di Dybala con la Vecchia Signora

Fiorentina-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Fiorentina-Juventus, partita valida per la 38a e ultima giornata di Serie A, si disputerà stasera 21 maggio alle ore 20:45 allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze.

Le quattro sconfitte in cinque partite di Serie A, inclusa una sconfitta per 4-1 lunedì contro la Sampdoria, hanno portato la Fiorentina ad inciampare nella corsa per le posizioni europee. Il tecnico della squadra Vincenzo Italiano resta comunque fiducioso, affermando che la Fiorentina merita di qualificarsi almeno alla UEFA Europa Conference League, dopo una stagione in cui ha perso un suo grande portafortuna.

Il potenziale dell’ex giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic di perseguitare i suoi ex compagni è un argomento importante di discussione, ma i ‘Viola’ hanno il proprio destino saldamente nelle loro mani, grazie ad un record negli scontri diretti con l’Atalanta migliore dei bergamaschi che sono all’ottavo posto. Inoltre, solo le due squadre milanesi a caccia del titolo hanno guadagnato più punti in casa rispetto alla Fiorentina (38) in questa stagione (12 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte). Andiamo a scoprire dover vedere Fiorentina-Juventus streaming diretta tv.

Fiorentina-Juventus streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Bonaventura; Saponara, Cabral, Gonzalez. Allenatore: Italiano. A disposizione in panchina: Dragowski, Venuti, Terzic, Nastasic, M.Quarta, Torreira, Callejon, Ikoné, Munteanu, Kokorin, Rosati, Piatek.

Juventus (3-5-2): Perin; Bonucci, Chiellini, De Ligt; Bernardeschi, Rabiot, Miretti, Locatelli, Alex Sandro; Kean, Paulo Dybala. Allenatore: Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Pellegrini, McKennie, Zakaria, Arthur, Aké, Cuadrado, Morata, Vlahovic.

Arbitro: Daniele Chiffi. Assistenti: Carbone-Longo. IV Uomo: Giua. VAR: Guida. Assistente VAR: Massimi.

Dove guardare Fiorentina-Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta Gratis



Potete vedere Fiorentina-Juventus con il servizio a pagamento di streaming online DAZN (presente anche su TimVision) visibile con smart tv di ultima generazione compatibili.

Fiorentina-Juventus in televisione anche sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Le possibili combinazioni, dicono che con una vittoria, i viola centrerebbero almeno la Conference League a prescindere dai risultati di Roma e Atalanta. Ma gli spiragli per un approdo in extremis in Europa League sono ancora concreti. La truppa Italiano è chiamata inoltre al pronto riscatto contro la Juve, dopo la pesante sconfitta per 4-1 in casa della Sampdoria.

Dove vedere Fiorentina-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta



Fiorentina-Juventus streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

Al Franchi arriva una Vecchia Signora senza ulteriori obiettivi e già certa del quarto posto in classifica per il secondo anno consecutivo. Nell’ultima gara di campionato, Madama ha pareggiato 2-2 in casa con la Lazio, tributando Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, giunti all’ultima apparizione in bianconero.

Fiorentina-Juventus streaming gratis per gli abbonati con Sky Go. Online anche con NOW TV, il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offre anche la visione delle gare di Serie A trasmesse dalla tv satellitare a quei clienti che acquistano il pacchetto Sport. La partita non si può vedere su Rojadirecta in italiano e PirloTV perchè considerati illegali in Italia.

Quello di sabato sera sarà il quarto confronto stagionale tra Fiorentina e Juventus, se si annoverano nel conteggio sia il campionato che la Coppa Italia, per un computo totale che sorride alla Juve, capace di cogliere tre vittorie in altrettanti incroci diretti.

Fiorentina-Juventus Rojadirecta TV Gratis (cercata da moltissime persone su internet visto che lo streaming di DAZN si imballa spesso e volentieri) viene oscurata perchè considerata illegale in Italia.