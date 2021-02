Dove Vedere GENOA NAPOLI Online Streaming Gratis TV Serie A

Genoa Napoli Streming Gratis italiano senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi sabato 6 febbraio 2021. Si gioca al Luigi Ferraris di Genova come anticipo della 21a giornata di Serie A. Il Napoli ha vinto tutte le ultime quattro partite di Serie A disputate di sabato (segnando sempre due reti) dopo non aver trovato il successo in alcuna delle precedenti sette (3N, 4P). Andiamo a scoprire dover vedere Genoa Napoli in streaming e in diretta tv. Si gioca dopo Juventus-Roma delle 18.

Genoa Napoli streaming gratis: le formazioni

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Czyborra; Destro, Shomurodov. Allenatore Ballardini. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Biraschi, Cassata, Paleari, C Zapata.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Elmas, Bakayoko, Zielinski; Politano, Petagna, Lozano. Allenatore Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Fabian Ruiz, Mertens, Ghoulam, Koulibaly.

Dove guardare Genoa Napoli streaming gratis e diretta online

Potete vedere Genoa Napoli con DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q. Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su DAZN (link www.dazn.com), servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.