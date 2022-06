Dove Vedere GP Canada 2022 Streaming Formula 1 Gratis Online Ferrari: Oggi Partenza Gara alle ore 20 italiane

Il Gran Premio del Canada 2022 di Formula 1 in diretta televisiva e in video streaming live (al posto di Rojadirecta) su Sky. Il circus della Formula 1 continua la nuova stagione sul circuito cittadino di Montreal per la nona prova del mondiale. Charles Leclerc è già certo di partire con 10 posizioni di penalità. La Ferrari ha infatti sostituito la centralina sulla F1-75 del monegasco, che nel venerdì di Montreal ha staccato il secondo miglior tempo dietro a Verstappen.

La F1 torna quindi a girare qui dopo oltre due anni di assenza a causa della pandemia. L’edizione 2022 sarà la 51esima nella storia della F1. Il Gran Premio del Canada entrò nel calendario del Mondiale nel 1967. Il circuito Gilles Villeneuve si trovà sull’isola di Notre Dame, non lontano dal centro di Montreal.

Dove Vedere Diretta TV GP Canada 2022 Streaming F1 Gratis senza Rojadirecta Online



GP Canada in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport F1 e Sky Sport Uno: Qualifiche per decidere pole position e griglia di partenza oggi sabato 18 giugno alle ore 22 italiane, partenza gara domenica 19 giugno alle ore 20:00. Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go, a pagamento su Now con i vostri smartphone, tablet e pc.