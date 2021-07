Dove Vedere INTER CROTONE Streaming Diretta Gratis Video Online Oggi 28 luglio 2021

Inter-Crotone senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. Oggi mercoledì 28 luglio 2021 alle ore 18:00 si gioca Inter-Crotone, con le imamgini in diretta da Appiano Gentile. A poche settimane dall’inizio del campionato (21-22 agosto), i nerazzurri avranno l’occasione per testare il lavoro svolto fin qui in ritiro dopo la gara contro il Lugano alla Lugano Region Cup e gli allenamenti congiunti contro Sarnico (16-0), Pro Vercelli (4-0) e Pergolettese (8-0). Sale anche la caratura dell’avversaria, con il Crotone che si appresta a disputare il campionato di Serie B dopo la retrocessione della stagione appena conclusa. Ad Appiano Gentile è rientrato anche Romelu Lukaku, che scalpita per tornare a correre e segnare.

Dove Vedere Inter-Crotone Streaming senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile seguire il match Inter-Crotone in diretta tv su Sky Sport Calcio (202 del satellite, 483 del digitale terrestre). La partita quindi sarà disponibile in streaming gratis per gli abbonati su SkyGo (link skygo.sky.it) e, a pagamento per tutti, su Now (link www.nowtv.it).

Streaming gratis online per gli abbonati con SkyGo ed a pagamento per tutti su NOW.

Le probabili formazioni di Inter-Crotone:

L’accesso allo stadio Cornaredo a Lugano, in Svizzera, sarà consentito solo ai possessori del Certificato Covid svizzero o del Green Pass Europeo.

INTER (4-3-1-2): Handanovic; Darmian, Ranocchia, De Vrij, Dimarco; Gagliardini, Brozovic, Sensi; Calhanoglu; Satriano, Salcedo. Allenatore Simone Inzaghi.

CROTONE (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Marrone, Mondonico; Rispoli, Zanellato, Petriccione, Molina; Juwara, Rojas; Kargbo. Allenatore Francesco Modesto.

La partita sarà disponibile in differita in chiaro su INTER TV a partire dalla mezzanotte. Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.