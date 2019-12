Dove Vedere INTER-GENOA Streaming Gratis Diretta Video Online | Anticipo Calcio Serie A

Inter-Genoa Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle 18:00 di oggi sabato 21 dicembre 2019. La partita si gioca a San Siro come anticipo del sabato della 17a giornata di Serie A di calcio che poi è anche l’ultima dell’anno 2019. Ecco dove vedere Inter-Genoa streaming oppure in diretta televisiva.

L’ultima volta di Inter-Genoa, giocata il 3 novembre dell’anno scorso, la partita è terminata con il risultato di 5-0. A firmare questo rotondo punteggio finale erano stati: Gagliardini (14′), Politano (16′), Gagliardini (49′), Joao Mario (90’+1′), Nainggolan (90’+4′). Potete vedere Inter-Genoa in televisione con la diretta tv sul digitale di Sky Sport Serie A e Sky Sport Canale 251 anche in alta definizione HD, e quindi non su DAZN.

Inter-Genoa streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta.

Inter-Genoa video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su SkyGo, servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet e quindi su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.

L’incontro potrà essere visto anche su NowTV, che mette a disposizione i contenuti Sky.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile in con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Inter-Genoa anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.

Le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo oggi:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Candreva, Borja Valero, Vecino, Biraghi; Politano, Lukaku. Allenatore Conte. Indisponibili: Sanchez, Sensi, Barella, Gagliardini, Asamoah. Squalificati: Lautaro Martinez, Brozovic.

Genoa (3-5-1-1): Radu; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Cassata, Pajac; Agudelo; Pinamonti. Allenatore Motta. Indisponibili: Kouamé, Favilli, Zapata, Lerager, Sturaro. Squalificati: Pandev.

Pillole di Inter-Genoa.

Il Genoa conta 11 punti in classifica: sette delle ultime otto squadre ad aver conquistato 11 o meno punti dopo 16 giornate di campionato sono retrocesse al termine della stagione. Con una vittoria l’Inter arriverebbe a 42 punti: nell’era dei tre punti a vittoria, dopo le prime 17 giornate, i nerazzurri solo tre volte hanno raggiunto questa cifra: nel 2006/07, nel 2007/08 e nel 2008/09, tutti campionati terminati con lo Scudetto.