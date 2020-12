Dove Vedere INTER-Shakhtar Donetsk Streaming Gratis Live TV dopo Ajax-Atalanta

Inter Shakhtar senza Rojadirecta: dove streming live e diretta tv. L’Inter di Antonio Conte ospita lo Shakhtar Donetsk nell’ultimo turno della fase a gironi della Champions League. Si gioca alle ore 21 di oggi mercoledì 9 dicembre 2020 allo stadio Giuseppe Meazza: Inter Shakhtar in diretta streaming dopo Ajax-Atalanta delle 18:55.

L’Inter è imbattuta nei quattro precedenti incontri con lo Shakhtar Donetsk: 2vittorie e 2 pareggi, incluse le partite di qualificazione ai gironi), subendo appena una rete nel parziale e tenendo la porta inviolata nella tre rimanenti. Lo Shakhtar ha un solo precedente esterno contro l’Inter in competizioni europee, un pareggio per 1-1 nel match di ritorno delle qualificazioni alla Champions League del 2005/06, in cui l’Inter ha superato il turno grazie a un 2-0 esterno nella gara d’andata. Questa sarà la terza volta che Inter e Shakhtar Donetsk si affrontano nel 2020; il primo di questi incontri è stato il successo per 5-0 a favore della squadra di Conte nella semifinale della scorsa Europa League.

Dove Vedere Inter Shakhtar Streaming senza ROJADIRECTA Diretta Video Gratis Online.

Sarà possibile seguire il match Inter Shakhtar in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet con Sky Go (link skygo.sky.it) che è gratis per gli abbonati, oppure a pagamento per tutti con Now Tv (link https://www.nowtv.it). La partita non sarà disponibile in chiaro su Canale 5 (Mediaset) e quindi nemmeno in streaming gratis online con Mediaset Play.

Le probabili formazioni di Inter Shakhtar:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Taison; Dentinho. Allenatore Luís Castro.

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia).

Ricordiamo che Rojadirecta non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito è stato chiuso in Italia perchè illegale.