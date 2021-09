Dove vedere JUVENTUS-CHELSEA Streaming ROJADIRECTA TV Gratis Video: Chiesa vs Lukaku

Juventus-Chelsea Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Chelsea, partita valida per la 2a giornata del Gruppo H di Champions League, andrà in scena alle ore 21 italiane di oggi mercoledì 29 settembre 2021 allo Stadium di Torino. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Chelsea streaming e in diretta tv.

La vittoria per 3-0 della Juventus contro il Malmoe alla prima giornata ha visto Paulo Dybala (oggi non giocherà perchè infortunato) aumentare il suo record del 100% di gol nelle stagioni di Champions League per il settimo anno consecutivo. Tuttavia, la sua assenza qui mette in luce il fatto che la Juventus ha vinto solo una delle ultime cinque partite casalinghe della fase a gironi di Champions League contro squadre di prima o seconda fascia.

Juventus-Chelsea streaming gratis: le formazioni

Allegri: “Io ho l’ambizione di vincere la Champions League. E’ un desiderio, una passione e un’emozione che porta a fare cose straordinarie. Poi, non so se ci arriveremo, ma l’obiettivo è là, e bisogna andarlo a prendere. Questo fa la differenza. In Inghilterra c’è una cultura differente, si tifa per la propria squadra e si vuole assistere a uno spettacolo. Noi abbiamo altri vantaggi e altre qualità, secondo la nostra storia e il nostro DNA”.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Bonucci, de Ligt, Chiellini; Cuadrado, Danilo, Locatelli, Rabiot, Alex Sandro; Kean, Chiesa. Allenatore Allegri.

Tuchel: “La Juve è più debole senza Cristiano Ronaldo? Sarà il tempo a dire se si sono indeboliti o meno. Ma non è un segreto che qualsiasi squadra senza Cristiano, in alcune parti del proprio gioco, risulti più debole. Però hanno una rosa ampia e mett ein gurdia. È la prima volta che affronto la Juventus in questa competizione: sarà un avversario difficile”.

Chelsea (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Werner, Lukaku. Allenatore Tuchel.

Arbitro: Jesus Gil Manzano (Spagna).

Dove guardare Juventus-Chelsea Diretta TV Online



Potete vedere Juventus-Chelsea in diretta tv in esclusiva su Prime Video con commenti, interviste e highlights che saranno disponibili in live streaming e on demand, inclusi con l’abbonamento Amazon Prime, senza costi aggiuntivi.

Juventus-Chelsea streaming online gratis su ogni smart tv attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video: servizio riservato gratuitamente ai clienti Prime di Amazon e sottoscrivibile al prezzo di 36€ all'anno o 3,99€ al mese.