Dove vedere JUVENTUS ROMA Streaming senza ROJDAIRECTA Video Online | Calcio Serie A

Vedere diretta Juventus Roma in tv e video streaming gratis con tutte le alternative a Rojadirecta e TarjetaRojaOnline disponibili oggi, sabato 1° agosto 2020, a partire dalle 20:45. I Bianconeri chiudono questo difficile campionato come Campioni d’Italia, per la nona volta consecutiva. La Vecchia Signora ha vinto tutte le ultime otto gare di Serie A giocate nel mese di agosto, segnando una media di 2.5 reti ad incontro. La Juventus ha segnato almeno due reti in tutte le ultime 12 partite casalinghe in campionato: solo una volta ha fatto meglio in una singola stagione di Serie A, nel 1932/33 (15).

Diretta Juventus Roma in tv e streaming gratis senza Rojadirecta.



Potete vedere Juventus Roma con i canali digitali di Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Streaming video live gratis per gli abbonati con Sky Go (https://skygo.sky.it). La partita non viene trasmessa in chiaro e nemmeno su Sky. I raccoglitori di indici web Rojadirecta e Tarjetarojaonline per andare a vedere la partita online, sono considerati illegali e quindi sono oscurati in Italia.



Probabili formazioni Juventus Roma.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, Rugani, Bonucci, Frabotta; Rabiot, Bentancur, Muratore; Zanimacchia o Cristiano Ronaldo, Higuain, Bernardeschi. Allenatore Maurizio Sarri. Squalificati: Pjanic. Indisponibili: De Sciglio, Dybala, Khedira, Douglas Costa.

Roma (3-4-2-1): Fuzato; Cetin, Ibanez, Fazio; Zappacosta, Villar, Cristante, Calafiori; Zaniolo, Perotti; Kalinic. Allenatore Fonseca. Squalificati: Mancini. Indisponibili: Lorenzo Pellegrini.