Dove vedere Juventus-Sampdoria Streaming Gratis Rojadirecta Video: Morata vs Caputo

Juventus-Sampdoria Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Juventus-Sampdoria, partita valida per la sesta giornata di Serie A, si disputerà alle ore 12:30 italiane di oggi domenica 26 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadium di Torino. Allegri: “Chiesa sta bene, lui può giocare sia a destra che a sinistra e potremmo anche cambiare qualcosa a partita in corso. Rabiot non ci sarà: ha preso una botta alla caviglia e non sarà neanche convocato”. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus-Sampdoria streaming diretta tv.

La Juventus ha finalmente ottenuto la sua prima vittoria in Serie A a metà settimana, battendo lo Spezia per 3-2. Tuttavia, è stata in svantaggio per 2-1 per diversi minuti ed ora ha subìto 8 o più gol nelle prime cinque giornate di Serie A per la seconda volta nelle ultime 60 stagioni. L’unica volta in quell’arco di tempo che subì più gol a questo punto di una stagione, la Juventus arrivò al settimo posto (2010/11).

Juventus-Sampdoria streaming gratis: le formazioni

Allegri vara il turn over in porta con Perin dal 1′, come Ramsey. Tornano titolari anche Cuadrado, Alex Sandro e Locatelli, davanti coppia Dybala-Morata. Per la Sampdoria c’è sempre il tandem Caputo-Quagliarella, ma anche due ballottaggi: Depaoli-Bereszynski ed Ekdal-Silva.

Juventus (4-4-2): Perin; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Dybala, Morata. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, De Sciglio, Danilo, L Pellegrini, Bentancur, McKennie, Rabiot, Kulusevski, Chiesa, Kean. Indisponibili: Arthur, Kaio Jorge. Squalificati: nessuno.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski; Yoshida, O Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Silva, Damsgaard; Quagliarella, Caputo. Allenatore D’Aversa. A disposizione in panchina: Falcone, Ravaglia, Ferrari, Murru, Chabot, Depaoli, Dragusin, Trimboli, Askildsen, Ekdal, Ciervo, Torregrossa. Indisponibili: Gabbiadini, Ihattaren, Verre, Vieira. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Giovanni Ayroldi di Molfetta.

Potete vedere Juventus-Sampdoria con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Stefano Borghi, con commento tecnico di Francesco Guidolin.

Juventus-Sampdoria streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps.