Dove Vedere JUVE SPAL Streaming Gratis Online Coppa Italia

Juventus Spal Streming Gratis italiano: partita che possiamo vedere gratis online, scopri come dove e quando. Fischio d’inizio alle ore 20:45 ITA di oggi mercoledì 27 gennaio 2021. Juve-Spal è un quarto di finale di Coppa Italia di calcio: chi vince sfiderà in semifinale l’Inter di Conte. A riposo CR7 Cristiano Ronaldo (non convocato) giocherà Frabotta, destinato a sganciarsi in fase offensiva. A destra, con il compito di accentrarsi, agirà come con il Genoa Dragusin (qualche chance per l’altro under 23 Di Pardo, in quel caso con compiti più difensivi per Frabotta), mentre i centrali puri saranno De Ligt e Demiral. A dare esperienza al reparto (per quanto a Demiral e soprattutto a De Ligt non manchi), ci sarà tra i pali Gigi Buffon. Andiamo a scoprire dover vedere Juventus Spal in streaming e in diretta tv.

Juventus Spal streaming gratis: le formazioni

Juventus (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Alvaro Morata, Kulusevski. Allenatore Andrea Pirlo.

In panchina: Szczesny, Pinsoglio, Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo, Alex Sandro, Di Pardo, Arthur, McKennie, Chiesa.

Indisponibili: CR7 Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala, Bentancur.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Bentancur, Bernardeschi.

SPAL (3-4-1-2): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Mora, Murgia, Sala; Brignola; Floccari, Seck. Allenatore: Marino.

In panchina: Thiam, Minelli, Sernicola, Spaltro, Strefezza, Tomovic, Missiroli, Esposito, Viviani, Valoti, Moro, Paloschi.

Indisponibili: D’Alessandro, Di Francesco.

Squalificati: Tumminello. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Pezzuto di Macerata. Guardalinee: Rocca e Robilotta. Quarto uomo: Piccinini. Var: Mazzoleni. Avar: Alassio.

Dove guardare Juventus Spal streaming gratis e diretta online

Potete vedere Juventus Spal in televisione in chiaro sui canali digitali di Rai Uno, canale 1 del digitale terrestre e in HD sul 501. Video streaming gratis sarà disponibile per gli abbonati su Rai Play (link www.raiplay.it), servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis non oscurati perchè considerati illegali nle vedere calcio streaming gratis.