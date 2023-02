Dove vedere MILAN-TORINO Streaming Gratis Video: Pioli vs Juric

Milan-Torino Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Milan-Torino, partita valida per la 22esima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio “Giuseppe Meazza” di San Siro (Milano) oggi 10 febbraio alle ore 20:45 italiane.

Ultima chance per il Milan di Pioli per recuperare il lustro perso nelle ultime partite per poi affrontare al meglio il Tottenham di Antonio Conte nella sfida di San Valentino in Champions League. Il Milan conta 7 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte in questa stagione in 10 partite di Serie A di fronte al proprio pubblico. In questo campionato, fuori casa, il Torino ha ottenuto 4 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Il Torino ha una striscia di 4 gare esterne senza sconfitte (V1 N3 P0). Non perde in trasferta dal novembre 2022 contro il Bologna.

Andiamo a scoprire dover vedere Milan-Torino streaming e in diretta tv.

Milan-Torino streaming gratis: le formazioni

Milan (3-4-2-1): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore Stefano Pioli.

A disposizione in panchina: Mirante, Vasquez, Calabria, Gabbia, Ballo-Touré, Dest, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Messias, Ibrahimovic, Rebic, Origi. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bennacer, Dest, Florenzi, Maignan, Tomori.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Adopo, Vlasic, Vojvoda; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. Allenatore Ivan Juric.

A disposizione in panchina: Gemello, Fiorenza, Rodriguez, Gravillon, Bayeye, Ilic, Vieira, Gineitis, Radonjic, Seck. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Radonjic, Lazaro, Pellegri, Ricci, Zima.

Arbitro: Ayroldi di Molfetta. Guardalinee: Lo Cicero e Scarpa. 4° Uomo: Volpi. VAR: Chiffi. Assistente VAR: Prontera.

Dove vedere Milan-Torino in TV



Milan-Torino in diretta tv senza Roja Club? Ovviamente con DAZN visibile anche con le smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Milan-Torino su DAZN sarà affidata a Pierluigi Pardo, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni.

Come vedere Milan-Torino streaming gratis diretta online

Milan-Torino streaming online è disponibile su DAZN gratis per gli abbonati. L’applicazione è scaricabile sulle moderne smart tv oppure sulle console di gioco PlayStation e Xbox, utilizzabile su dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Match fruibile anche in streaming calcio gratis (per gli abbonati) con l’app anche con i vostri smartphone, tablet e pc.

A parte quelle menzionate sopra, non ci sono altre alternative per vedere Milan-Torino mentre su internet.