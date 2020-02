Dove vedere MILAN VERONA Streaming con Immagini Gratis Highlights

Milan Verona Streming senza Rojadirecta: partita che possiamo vedere in diretta tv e video streaming gratis, scopri come dove e quando. Match valido per la 22a giornata di campionato. Nei 27 precedenti disputati in Serie A in casa dei rossoneri, tuttavia, il Verona non ha mai vinto nella sua storia, con un bilancio di 16 vittorie del Milan e 11 pareggi. La gara di andata al Bentegodi si era conclusa con un successo di misura per 1-0 con goal su calcio di rigore di Piatek, ora trasferitosi all’Herha Berlino in Bundesliga. Andiamo a scoprire dove vedere Milan Verona streaming e diretta tv.

Prima però ecco le formazioni che ci piacerebbe vedere in campo.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessié, Calhanoglu, Bonaventura; Rebic, Rafael Leao.

Allenatore Pioli. Squalificati: Bennacer.Indisponibili: Biglia, Duarte, Calabria, Ibrahimovic, Kjaer, Krunic.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Gunter; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Di Carmine. Allenatore Juric. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Salcedo.

Dove guardare Milan Verona streaming senza Rojadirecta e diretta gratis online.

Potete vedere Milan Verona in diretta streaming con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Per vedere Milan Verona streaming gratis basterà collegarsi a SkyGo, servizio gratuito per gli abbonati. La partita inizia alle ore 15:005 ITA di oggi domenica 2 febbraio 2020.

Ricordiamo che il raccoglitore di web links internet, Rojadirecta ITA, anche se raggiungibile con una connessione VPN, in Italia è considerato illegale. Come alternativa potete cercare la partita Milan Verona anche su Video YouTube e Facebook Live-Stream, ultime mode per il calcio streaming.