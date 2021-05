Dove Vedere ROMA MANCHESTER UNITED Streaming Video Online UEL: Cavani all’Olimpico

Tutto pronto per la diretta streaming di Roma Manchester United in programma oggi giovedì 6/5/2021 alle ore 21:00 italiane: ritorno di semifinale di Europa League nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Sarà il secondo confronto in Europa League fra le due squadre dopo il match dell’andata disputato in Inghilterra e dove la Roma ha perso 6-2! Andiamo a scoprire dover vedere Roma Manchester United in streaming e in diretta tv.

Dove vedere Roma Manchester United Streaming Gratis e diretta online senza Rojadirecta.

Roma Manchester United video streaming gratis con Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre).

per gli abbonati con(link skygo.sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Streaming online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.

Roma Manchester United streaming gratis: le formazioni

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Pogba; Greenwood, Fernandes, Rashford; Cavani. Allenatore Solskjær.