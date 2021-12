Dove vedere SALERNITANA-JUVENTUS Streaming Gratis Video: Zaccagni vs Morata

Salernitana-Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Salernitana-Juventus, partita valida per la 15a giornata di Serie A, si disputerà alle ore 20:45 italiane di oggi martedì 30 novembre 2021 allo Stadio Arechi (Salerno).

Messi da parte il tonfo in Champions contro il Chelsea e la sconfitta interna con l’Atalanta nell’ultima giornata, la Juventus di Massimiliano Allegri va a caccia di punti a Salerno, con i ragazzi di Colantuono ultimi in classifica. Andiamo a scoprire dover vedere Salernitana-Juventus streaming diretta tv.

Salernitana-Juventus streaming gratis: le formazioni, non solo FantaCalcio



Salernitana (4-4-2): Belec; Veseli, Gyomber, Gagliolo, Ranieri; Zortea, L Coulibaly, Di Tacchio, Obi; Djuric, Bonazzoli. Allenatore Colantuono. A disposizione in panchina: Fiorillo, Guerrieri, Bogdan, Delli Carri, Jaroszynski, Schiavone, Kastanos, Capezzi, Kechrida, Simy, Vergani. Indisponibili: Gondo, Strandberg, M Coulibaly, Ruggeri, Russo, Ribery. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Locatelli, Rabiot; Dybala, Kean, Bernardeschi. Allenatore Allegri. A disposizione in panchina: Perin, Pinsoglio, Chiellini, Rugani, De Winter, Arthur, Luca Pellegrini, Kulusevski, Soulé, Morata, Kaio Jorge. Indisponibili: Chiesa, Danilo, De Sciglio, McKennie, Ramsey. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Fourneau di Roma. Assistenti: Baccini e Saccenti. IV uomo: Marinelli. Var: Di Paolo. Avar: Cecconi.

Dove guardare Salernitana-Juventus Diretta TV Online senza Rojadirecta e Tarjeta Roja Online Gratis



Potete vedere Salernitana-Juventus con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca sarà curata da Ricky Buscaglia, aiutato dal commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Dove vedere Salernitana-Juventus Streaming Gratis senza Rojadirecta e TarjetaRojaOnline

Salernitana-Juventus streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi streaming riservati per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta TV Gratis oscurata perchè considerata illegale in Italia.