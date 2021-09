Dove vedere SVIZZERA ITALIA Streaming TV Online: Qualificazione Mondiali Qatar 2022

Svizzera Italia streaming senza Rojadirecta video sui canali digitali. L’Italia campione d’Europa torna in campo per le qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 dopo il mezzo passo falso contro la Bulgaria a Firenze (pareggio 1-1). Il pareggio con la Bulgaria rende la trasferta potenzialmente decisiva per la qualificazione ai mondiali. Il «2» è comunque il risultato più probabile, a 1,92, il successo della Svizzera sale fino a 3,85. Per la caccia al primo posto le quote sono ancora nettamente dalla parte di Mancini. Fischio d’inizio alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 5 settembre 2021 allo stadio St Jakob di Basilea.

Il pronostico SNAI è tuttavia saldamente in mano agli azzurri, con il «2» offerto a 1,92. Rispetto all’Italia, i padroni di casa hanno due partite in meno e 4 punti da recuperare. Un successo, dato a 3,85, aumenterebbe notevolmente le loro chance di agguantare il primo posto finale, l’unico a garantire l’accesso diretto ai mondiali. Un pareggio interlocutorio (per l’Italia, non considerando i rigori, sarebbe il quarto di fila) si gioca a 3,50.

Svizzera Italia probabili formazioni



Svizzera (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Widmer, Zakaria, Sow, Zuber; Fassnacht, Vargas; Seferovic. Allenatore Murat Yakin.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Chiesa, Immobile, Insigne. Allenatore Roberto Mancini.

Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna). Guardalinee: Pau Cebrian Devis e Roberto Alonso Fernandez. Quarto uomo José Luis Munuera. Al VAR Juan Martinez Munuera con l’assistenza di Inigo Prieto.

Vedere Svizzera Italia streaming gratis e diretta online senza Rojadirecta



Diretta Svizzera Italia a partire dalle ore 20:45 italiane di oggi giovedì 2 settembre 2021. Sarà trasmessa in chiaro sui canali digitali di Rai 1.

Diretta streaming gratis sul sito di Rai Play (www.raiplay.it) utilizzabile anche con dispositivi mobili come smartphone e tablet, quindi iPhone, iPad, Android, Tablet, Samsung Apps, etc. Ricordati di guardare il calcio online con la privacy e la sicurezza di una connessione VPN.