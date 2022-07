Dove Vedere Tottenham-Roma Streaming Gratis Rojadirecta Online Video: Amichevole Estate 2022

Tottenham-Roma senza Rojadirecta: dove in streming live e diretta tv. È tutto pronto per assistere alla diretta streaming di Tottenham-Roma, che andrà in scena allo Stadio Sammy Ofer, conosciuto anche come Haifa International Stadium, nella città di Haifa in Israele. Amichevole pre-season parte della I-Tech Cup: José Mourinho contro Antonio Conte, una delle rivalità più forti dell’ultimo decennio calcistico. Si gioca alle ore 20:15 italiane di oggi sabato 30 luglio 2022.

Tottenham-Roma probabili formazioni

Tottenham (3-4-3): Lloris: Spence, Romero, Dier; Davinson Sanchez, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son. Allenatore Antonio Conte.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Spinazzola, Matic, Veretout, Karsdorp; Zaniolo, Paulo Dybala; Abraham. Allenatore José Mourinho.

Dove Vedere Tottenham-Roma Streaming senza Rojadirecta Diretta Video Gratis Online

Sarà possibile vedere Tottenham-Roma in diretta tv su DAZN, visibile anche sulle moderne smart tv compatibili con la app, e su tutte le tv collegate con una console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Diretta streaming Tottenham-Roma anche su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad scaricando la app per sistemi iOS e Android, e su pc e notebook semplicemente collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma.

Alternative per vedere Tottenham-Roma Streaming Online



Ricordiamo che Tottenham-Roma Rojadirecta Online (oppure RojadirectaTV, RojadirectaEnVivo, RojadirectaTV Club e Rojadirecta TOP) non è più considerata una valida alternativa per lo streaming calcio in quanto il sito Rojadirecta è stato chiuso in Italia perchè illegale.