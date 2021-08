Dove vedere UDINESE-JUVENTUS Streaming Gratis Video: Deulofeu vs CR7 Cristiano Ronaldo

Udinese Juventus Streming Gratis italiano senza Rojadirecta. Udinese-Juventus, partita valida per la prima giornata di Serie A, andrá in scena allo stadio Darcia Arena di Udine oggi domenica 22 agosto 2021 alle ore 18:30 locali. La Juventus ha vinto nove delle ultime 10 partite d’esordio stagionale in Serie A; l’unica sconfitta del parziale risale all’agosto 2015, perdendo in casa 1-0 proprio contro l’Udinese. Andiamo a scoprire dover vedere Udinese Juventus streaming e in diretta tv.

Udinese Juventus streaming gratis: le formazioni

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; N Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Pussetto. Allenatore Gotti. A disposizione in panchina: Padelli, Scuffet, Stryger, De Maio, Zeegelaar, Arslan, Jajalo, Palumbo, Forestieri, Samardzic, Okaka, Cristo. Indisponibili: Nestorovski. Squalificati: nessuno.

Juventus (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, CR7 Cristiano Ronaldo. Allenatore Max Allegri. A disposizione in panchina: Pinsoglio, Perin, Cuadrado, Chiellini, Rugani, De Sciglio, Luca Pellegrini, Locatelli, F Ranocchia, Fagioli, Kulusevski, Morata. Indisponibili: Arthur, Rabiot. Squalificato: McKennie.

Arbitro: Pezzuto di Lecce. Guardalinee: Paganessi e Longo. Quarto Uomo: Prontera. Var: Mariani. Avar: Carbon.

Potete vedere Udinese Juventus con il servizio a pagamento di streaming online DAZN visibile con smart tv di ultima generazione compatibili. La telecronaca di Udinese-Juventus su DAZN sarà affidata a Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico sarà di Francesco Guidolin. A bordo campo ci sarà Tommaso Turci.

L’Udinese è la vittima preferita di Paulo Dybala in Serie A (otto reti); la Joya ha anche fornito sei assist contro la squadra friulana, record anche in questo caso contro una singola formazione nel torneo per il giocatore della Juventus.

Udinese Juventus streaming online gratis per gli abbonati con DAZN (link www.dazn.it). Servizio streaming riservato per la visione su pc, smartphone e tablet, per seguire le partite streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps. Rojadirecta e TarjetaRojaOnline Gratis oscurati perchè considerati illegali in Italia.

La Juventus ha subito gol negli ultimi 14 match di campionato, solo due volte nella sua storia in Serie A è arrivata ad almeno 15: nel 1955 (21) e nel 2010 (19).