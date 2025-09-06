Belen fa infuriare Stefano de Martino: cosa ha combinato la showgirl argentina

Malumori tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: tra i due ex cresce il malcontento. Cosa sta succedendo.

L’estate di Belen Rodriguez è stata caratterizzata da una serie di episodi che hanno suscitato scalpore e acceso dibattiti, come riportato dall’esperto di gossip Alberto Dandolo nell’ultimo numero del magazine Oggi.

La showgirl argentina, ex moglie di Stefano De Martino, si è trovata al centro di numerose polemiche dovute al suo comportamento, che ha sollevato reazioni anche da parte del conduttore televisivo.

Gli episodi controversi di Belen Rodriguez durante l’estate

Secondo quanto riportato da Dandolo, l’estate di Belen Rodriguez è stata tutt’altro che tranquilla. La soubrette è stata protagonista di alcuni episodi al limite della protesta pubblica: dopo un acceso diverbio con un benzinaio in Sardegna, si sarebbe inoltre scontrata con un gruppo di fan in un ristorante di Porto Cervo. Qui la showgirl, ripresa mentre ballava su un tavolo, avrebbe reagito in modo brusco nei confronti di alcuni ammiratori che le chiedevano autografi. Questi atteggiamenti, descritti come “battaglieri” dal giornalista, hanno acceso discussioni non solo tra il pubblico ma anche all’interno della sfera privata di Belen.

Le reazioni non si sono limitate al pubblico: secondo quanto riferito da Alberto Dandolo, Stefano De Martino, ex marito di Belen e padre di Santiago, sarebbe rimasto piuttosto contrariato dal comportamento recente della showgirl. Dopo la sua sconfitta televisiva contro Gerry Scotti nella sfida tra programmi, il conduttore di Affari Tuoi si sarebbe trovato a dover fare i conti anche con il malumore legato agli atteggiamenti di Belen. Il giornalista ha sottolineato che i rapporti tra i due non sono così sereni come potrebbe sembrare dai loro apparenti tentativi di mantenere un’immagine pacifica. Al contrario, la situazione tra i due sarebbe più complicata e meno distesa di quanto i diretti interessati vogliano far credere.

Non solo tensioni familiari e pubbliche: anche la vita privata di Belen Rodriguez sembra attraversare una fase di incertezza. Sempre secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Alberto Dandolo, la relazione con l’avvocato Nicolò De Tommasi, con cui era stata recentemente paparazzata in atteggiamenti affettuosi, sarebbe già giunta a una fase critica. Il giornalista ha definito questo ultimo flirt come un “fuoco di paglia” estivo, lasciando intendere che la relazione potrebbe non avere un futuro solido.

Questo si aggiunge a un quadro di instabilità sentimentale che da tempo sembra accompagnare la showgirl. Questi elementi, uniti ai continui riflettori puntati su Belen Rodriguez, contribuiscono a mantenere vivo l’interesse mediatico attorno alla sua figura, rendendo l’estate 2025 una stagione all’insegna di tensioni e novità sia sul fronte personale che professionale.