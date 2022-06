Cosa regalare a una donna che ha tutto

La carta vincente, per il regalo giusto da donare a una donna che ha già tutto, è puntare sull’originalità, sulla personalizzazione, sull’idea dell’estasi che offre un sogno.

Consentire a una donna di fantasticare, concederle gli strumenti per vivere e rivivere un ricordo, offrirle l’opportunità di portare sempre con sé un sogno, non ha davvero eguali. Ecco perché nella scelta del regalo è giusto ricordare che il cadeau dovrà essere speciale, perché pensato espressamente per lei, anche nella semplicità della scelta.

Inutile considerare che sarà la cifra spesa a fare la differenza. Un regalo costoso non è matematicamente indice di successo, perché non è la consistenza della spesa che garantirà il sicuro apprezzamento.

Per il regalo perfetto considerate carattere e personalità di una donna

Essenziale valutare il carattere e la personalità di una donna per trovare il regalo perfetto, puntando magari sul valore dell’amicizia o dell’amore, su un sogno nel cassetto. E per vivere appieno gli attimi, che sono la misura della felicità, considerate l’idea di un gioiello con nastro base in tessuto, soluzione prediletta fra i gioielli personalizzabili, come quelli offerti dalla collezione Carousel di Rue des Mille, a un costo assolutamente accessibile.

Il nastro base in tessuto o il braccialetto rigido, sono il punto di partenza perfetto per comporre un monile assolutamente personale, che consentirà di ricordare e collezionare i momenti più felici e scrivere una storia magica.

Scegliere la categoria del dono per il regalo adeguato

Per un’idea regalo capace di cogliere nel segno non resta che tenere sempre ben a mente la personalità della ricevente, le sue passioni, gli hobby, scorrendo fra le tante possibili opportunità. Può essere utile la suddivisione per categoria pensando a un regalo gradito, a scelta fra:

viaggi;

prodotti per la bellezza;

cucina;

tecnologia;

sport e tempo libero;

accessori;

abbigliamento;

soluzioni benessere;

gadget;

libri;

design;

e tanto altro ancora.

Regalate un’esperienza da vivere insieme

Se l’idea e quella di sorprendere la donna del vostro cuore, un’amica, la sorella, la mamma, una collega di lavoro, regalatele un’esperienza di viaggio o benessere, magari da vivere insieme.

I famosi ‘pacchetti esperienza’ sono sempre più apprezzati perché consentono di vivere un’avventura, momenti rilassanti o adrenalinici, sono perfetti per uscire dalla consuetudine della vita quotidiana, offrendo momenti di svago o benessere, sempre nuovi.

Quale donna non sarebbe in grado di apprezzare una giornata da passare in una Spa fra trattamenti bellezza e rituali relax, un weekend romantico o un viaggio divertente con le amiche alla scoperta di nuove mete?

Escursioni, musica e teatro per un regalo alternativo

Regalare una giornata atipica, diversa dal solito e dalle consuetudini, è possibile. Valutate di regalare una gita in barca, un’escursione in mongolfiera, una passeggiata a cavallo e, per le amanti del buon cibo, un ottimo percorso enogastronomico alla scoperta delle delizie della nostra tavola.

Chi vanta una forte passione per le arti visive, musicali o teatrali potrebbe apprezzare un biglietto per assistere a un concerto, a una prima teatrale, ricevere con estremo piacere un ticket per visitare una mostra pittorica o fotografica. Inutile dire che non esistono limiti di sorta.