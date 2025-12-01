Lavora 20 minuti al giorno ed è ricchissimo: il caso diventa virale, ormai è milionario

La storia incredibile di un 26enne che ha trasformato un’idea semplice in un business da mezzo milione l’anno, lavorando meno di quanto impiega un caffè a raffreddarsi.

Siamo stati abituati all’idea che se si lavora di più, il guadagno sarà di più, ma quanto c’è di vero in tutto ciò? Non è proprio la totale verità, o meglio bisogna prendere in considerazione una serie di cose. E l’esempio arriva proprio da un racconto che sta facendo il giro del web. Non è la testimonianza di un manager in carriera o di imprenditori con investimenti milionari, ma di una persona comune che ha trovato un’idea semplice, diversa, fuori dagli schemi.

Il protagonista, a questo punto invidiato da molti, è un giovane della Florida, diventato famoso per un dettaglio che sembra impossibile da credere: lavora appena venti minuti al giorno e ha già accumulato una fortuna.

La sua storia è rimbalzata ovunque, scatenando curiosità e incredulità. Come può un ragazzo qualunque, senza capitali iniziali, arrivare a generare più di quanto molti professionisti guadagnino in un anno intero? Tra supposizioni, commenti online e video che analizzano la sua routine, l’unica certezza è che la sua vicenda dimostra quanto, oggi più che mai, creatività e velocità nel cogliere una tendenza possono essere la chiave della svolta della propria vita

Dalla crisi personale all’idea che cambia ogni cosa

Il protagonista di questa storia è un 26enne, Francisco Rivera, che, fino a poco tempo fa, viveva una quotidianità molto diversa. Lavorava come tutor online, ma il calo della domanda dopo la pandemia gli aveva dimezzato il reddito, mettendolo in difficoltà. Nessun colpo di fortuna, nessuna eredità, nessun investimento finanziario: solo la necessità di trovare una soluzione rapida.

È proprio durante quella fase complicata che si imbatte, quasi per caso, in un video su YouTube che parla di print-on-demand, un modello di business semplice: tu crei il design, una piattaforma si occupa di produrre e spedire gli articoli solo quando qualcuno li acquista. Nessun magazzino, nessun rischio, costi minimi.

Molti usano questo sistema per vendere magliette, tazze o poster personalizzati. Lui no. Decide di puntare su qualcosa di ancora poco esplorato: candele personalizzate, decorate con frasi ironiche o sorprendenti, perfette come regalo originale. Un prodotto comune trasformato in oggetto virale grazie allo stile creativo delle etichette. Qui arriva il punto su cui riflettere. Non è il prodotto in sé a fare la differenza, ma l’idea. Quando entra nel settore, quasi nessuno realizzava candele in print-on-demand. Questo gli ha dato un vantaggio enorme: meno concorrenza, più visibilità, più vendite.

Ogni candela venduta genera per lui un margine che oscilla tra il 30% e il 50%. E poiché la piattaforma produce e spedisce tutto in automatico, il suo lavoro quotidiano si riduce a una manciata di minuti: controllare gli ordini, aggiungere nuovi design, sistemare qualche dettaglio nello shop Etsy.

A fine anno, il risultato è impressionante: quasi mezzo milione di dollari di entrate. La parte più interessante? Nonostante il successo, lui stesso ammette di non essere un grande fan delle candele.