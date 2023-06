“Un anno di zapping e di streaming”: ritorna la guida per famiglie del MOIGE su TV, Internet e Social Network

Il MOIGE (Movimento Italiano Genitori) ha pubblicato la sua annuale guida per famiglie sulla televisione, internet e i social network. Il rapporto “Un anno di zapping e di streaming” evidenzia come la maggior parte dei programmi televisivi sia inappropriata per i bambini e come sia importante utilizzare filtri e controlli parentali per proteggerli dai contenuti inadeguati. Inoltre, la guida include consigli su come gestire l’utilizzo dei social media e come educare i bambini a navigare in modo sicuro su internet. Il MOIGE ha anche creato un’app gratuita, chiamata “Giovani e media“, per aiutare i genitori a monitorare l’uso dei dispositivi digitali da parte dei loro figli.

L’evento di premiazione si terrà il 19 giugno presso la Camera dei deputati di Roma e vedrà la partecipazione di numerosi personaggi del mondo della televisione e della comunicazione, come Massimiliano Ossini, Matilde Gioli, Francesca Fialdini, Rita Dalla Chiesa, Simone Rugiati, Luisa Ranieri, Filippo Caccamo, Fabio Troiano, Massimiliano Rosolino, Enrico Bertolino e Lucilla Agosti. Presenti anche i direttori di rete: Silvia Calandrelli, Maria Pia Ammirati, Luca MIlano, Sarah Varetto, Vincenzo Morgante.

Ci sarà l’assegnazione di premi speciali di diverse organizzazioni. Tra le personalità che hanno ricevuto il premio negli anni precedenti ci sono Gerry Scotti, Carlo Conti, Amadeus, Rosario e Beppe Fiorello, Milly Carlucci, Guillermo Mariotto, Gigi Proietti, Alessandro Borghese, Sabrina Ferilli, Luca Barbareschi, Paolo Ruffini, Enzo De Caro, Piero e Alberto Angela, Paola Ferrari, Francesco Facchinetti, Osvaldo Bevilacqua e Cesare Bocci e altri.